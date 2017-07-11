Новак ожидает повышения спроса на нефть в III квартале 2017 года

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Спрос на нефть на мировом рынке в III квартале 2017 года может увеличиться, этот период станет показательным для нефтяного рынка. Об этом сообщил министр министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу CNBC.
"Страны хотят избежать избытка (нефти - прим. ТАСС) на рынке. Этот процесс не является быстрым. Необходимо отслеживать ситуацию, смотреть как она развивается. Мы уверены, что III квартал (2017 года - прим. ТАСС) станет показательным: спрос в этот период повысится, что позволит уменьшить (избыток) производства на 1,8 млн баррелей в сутки", - сказал он.
Министр добавил, что ценовой кризис еще не преодолен, однако соглашение о сокращении добычи нефти положительно сказалось на нефтяном рынке. "Мы видим положительный эффект, состояние лучше, чем было полгода назад", - добавил он.
При этом месяц назад Новак говорил, что глобальный спрос на нефть начнет восстанавливаться в I квартале 2018 года.
В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года). На майской встрече в Вене участники продлили договор еще на девять месяцев, до апреля 2018 года.