Вопрос о введении ГОСТов на драгоценные камни не обсуждался в Минфине

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Возможность введения государственных стандартов на все драгоценные камни не обсуждалась в Минфине, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на руководителя Московского геммологического сертификационного центра (МГСЦ) при Пробирной палате России Александра Тюненкова, что в России могут появиться государственные стандарты, фиксирующие все качественные характеристики драгоценных камней весом свыше одного карата.
"У нас есть классификация в рамках прейскурантов по бриллиантам. По остальным камням не думали об этом", - сказал Моисеев.
По данным "Известий", сейчас более 40% бриллиантов и изделий из них, представленных в ювелирных магазинах, не соответствуют заявленным в документах характеристикам. Свыше 20% мелких бриллиантов (весом до 0,29 карата) продаются как натуральные, но на самом деле являются искусственными.