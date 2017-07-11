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Вопрос о введении ГОСТов на драгоценные камни не обсуждался в Минфине

Экономика и бизнес
11 июля, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Ранее газета "Известия" сообщила, что в России могут появиться государственные стандарты, фиксирующие все качественные характеристики драгоценных камней весом свыше одного карата

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Возможность введения государственных стандартов на все драгоценные камни не обсуждалась в Минфине, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на руководителя Московского геммологического сертификационного центра (МГСЦ) при Пробирной палате России Александра Тюненкова, что в России могут появиться государственные стандарты, фиксирующие все качественные характеристики драгоценных камней весом свыше одного карата.

"У нас есть классификация в рамках прейскурантов по бриллиантам. По остальным камням не думали об этом", - сказал Моисеев.

По данным "Известий", сейчас более 40% бриллиантов и изделий из них, представленных в ювелирных магазинах, не соответствуют заявленным в документах характеристикам. Свыше 20% мелких бриллиантов (весом до 0,29 карата) продаются как натуральные, но на самом деле являются искусственными.

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