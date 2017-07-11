"Известия": в России могут появиться ГОСТы на драгоценные камни

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Государственные стандарты, фиксирующие все качественные характеристики драгоценных камней весом свыше одного карата, могут появиться в России. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя Московского геммологического сертификационного центра (МГСЦ) при Пробирной палате России Александра Тюненкова.

Издание отмечает, что по данным ассоциации "Гильдия ювелиров России", ежегодно в розницу продают ювелирных изделий на сумму не менее чем 300 млрд рублей, а примерно 40% от этой суммы приходится на украшения с бриллиантами. Самый распространенный вид мошенничества - завышение в сертификатах показателей цвета и чистоты камней. Такие манипуляции чаще всего проделывают с крупными (свыше одного карата) и средними (от 0,30 до 0,99 карата) бриллиантами.

"Сейчас любая геммологическая лаборатория может зарегистрировать свою систему оценки, - сообщил изданию Тюненков. - И выдавать сертификаты качества камней, основываясь на принятой системе. А так как нет единого ГОСТа, где были бы прописаны критерии оценки качества бриллиантов, доказать и обосновать факт завышения характеристик практически невозможно".

Он отметил, что Ассоциация ювелиров Евразийского экономического союза выходит на правительственный уровень с инициативой о введении лицензирования на деятельность, связанную с оптовой торговлей драгоценными камнями.

По данным "Известий", сейчас более 40% бриллиантов и изделий из них, представленных в ювелирных магазинах, не соответствуют заявленным в документах характеристикам. Более 20% мелких бриллиантов (весом до 0,29 карата) хоть и продаются как натуральные, на самом деле - искусственные.