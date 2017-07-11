Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": в России могут появиться ГОСТы на драгоценные камни

Экономика и бизнес
11 июля, 6:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

По данным газеты, более 40% бриллиантов не соответствуют заявленным в документах характеристикам

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Государственные стандарты, фиксирующие все качественные характеристики драгоценных камней весом свыше одного карата, могут появиться в России. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя Московского геммологического сертификационного центра (МГСЦ) при Пробирной палате России Александра Тюненкова.

Издание отмечает, что по данным ассоциации "Гильдия ювелиров России", ежегодно в розницу продают ювелирных изделий на сумму не менее чем 300 млрд рублей, а примерно 40% от этой суммы приходится на украшения с бриллиантами. Самый распространенный вид мошенничества - завышение в сертификатах показателей цвета и чистоты камней. Такие манипуляции чаще всего проделывают с крупными (свыше одного карата) и средними (от 0,30 до 0,99 карата) бриллиантами.

"Сейчас любая геммологическая лаборатория может зарегистрировать свою систему оценки, - сообщил изданию Тюненков. - И выдавать сертификаты качества камней, основываясь на принятой системе. А так как нет единого ГОСТа, где были бы прописаны критерии оценки качества бриллиантов, доказать и обосновать факт завышения характеристик практически невозможно".

Он отметил, что Ассоциация ювелиров Евразийского экономического союза выходит на правительственный уровень с инициативой о введении лицензирования на деятельность, связанную с оптовой торговлей драгоценными камнями.

По данным "Известий", сейчас более 40% бриллиантов и изделий из них, представленных в ювелирных магазинах, не соответствуют заявленным в документах характеристикам. Более 20% мелких бриллиантов (весом до 0,29 карата) хоть и продаются как натуральные, на самом деле - искусственные.

Смотрите также

Эксперт: в Якутии добывают 15% всех алмазов в мире

В Якутии нашли алмаз массой 83,5 карата

Геологи проведут полевые исследования по поиску месторождений алмазов в Мурманской области

Якутские власти планируют открыть для туристов арктические месторождения алмазов

Архангельские месторождения алмазов выведут на полный цикл добычи к 2019 г.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
2
WSJ: новые санкции США против РФ могут нанести ущерб американским компаниям
3
Белый дом поддерживает санкции против Ирана и РФ, включенные в новый законопроект
4
Трамп: дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешком
6
NYT: сын Трампа знал, что обещанный ему компромат на Клинтон якобы предоставила РФ
7
СМИ: школьник узнал номер телефона шефа Пентагона и взял у него интервью
Темы дня
Реклама