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Геологи проведут полевые исследования по поиску месторождений алмазов в Мурманской области

Экономика и бизнес
20 апреля, 13:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, апреля. /ТАСС
До конца года Росгеология подготовит полный геологический отчет и передаст его Департаменту по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Специалисты Росгеологии начали сезон полевых исследований в Мурманской области, целью которых будет выявление коренных месторождений алмазов в пределах Арктической зоны.

"Росгеология приступила к заключительному этапу поисков коренных месторождений алмазов в пределах Арктической зоны. АО "Северо-Западное производственно-геологическое предприятие" (г. Санкт-Петербург, входит в холдинг "Росгеология") открыло сезон полевых работ в пределах Арктической зоны - на Пулонгской площади в Мурманской области", - сообщили в пресс-службе Росгеологии.

Как пояснили представители холдинга, Пулонгская площадь расположена в пределах Кольско-Беломорской потенциально алмазоносной субпровинции и структурно связана с Кольско-Полтинской кимберлитоконтролирующей зоной.

Работы ведутся в рамках госконтракта с Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, подписанного в 2015 году. Ранее в результате камеральных работ геологи подготовили макет карты глубинного строения площади с выделением алмазоперспективных локальных участков.

"Во время летнего сезона будет проведена комплексная геолого-геофизическая заверка локальных магнитных аномалий согласно намеченному плану. Предусматривается также проведение профильных электроразведочных исследований на перспективных участках для определения глубины залегания кровли коренных пород. До конца года предприятие закончит выполнение госконтракта по объекту и передаст окончательный геологический отчет заказчику", - сообщили в пресс-службе.

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