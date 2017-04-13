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Якутские власти планируют открыть для туристов арктические месторождения алмазов

В стране
13 апреля, 16:31 UTC+3 МИРНЫЙ /Якутия/ 13, апреля. /ТАСС
В настоящее время из-за климата и сложной логистики местные власти не могут показать туристам все 9 карьеров по добыче алмазов
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МИРНЫЙ /Якутия/, 13 апреля. /ТАСС/. Якутские власти хотят открыть для туристов арктические месторождения алмазов, создав на территории Мирнинского района новые турмашруты. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава Мирнинского района Ришат Юзмухаметов.

"Мы хотим сделать акцент на развитии промышленного туризма. Мы уже несколько лет пытаемся попасть в федеральную целевую программу. К сожалению, пока это не удается из-за того, что ряд предприятий режимные, а еще 15 лет въезд к нам был ограничен", - сказал Юзмухаметов.

По его словам, местные власти хотят открыть для туристов арктические месторождения алмазов. "Туристическое направление - это еще неизведанная страница, которая должна быть открыта в истории Мирнинского района, - отечественного центра алмазодобычи. Пока сложно показать туристам 9 карьеров, где добываются алмазы, из-за сурового климата и сложной логистики, но все проблемы решаемые, и мы работаем над этим", - сказал он.

По словам главы района, в регионе действует турмашрут "Алмазный путь". "По этому турмашруту мы привлекаем туристов раз в год - в сентябре. Чартерными рейсами приезжают инвесторы, заинтересованные посетить Якутию, и алмазодобывающие предприятия. В частности, они посещают цех сортировки алмазов, карьер "Мир", знакомятся с городом Мирный, после чего едут в Якутск, где принимают участие в аукционе по продаже бриллиантов", - отметил собеседник агентства.

Мирнинский район расположен в западной части Республики Саха (Якутия) и считается российским центром алмазодобычи. Добыча алмазов на месторождениях Мирнинского района составляет примерно 14% всей мировой добычи. По уровню развития промышленной, инженерно-технической, транспортной, социальной инфраструктуры район занимает одно из ведущих мест в республике. Объем промышленного производства составляет порядка 81,2% объема выпуска товаров и оказания услуг по району.

Здесь расположены Мирнинский, Айхало-Удачнинский и Среднеботуобинский горнопромышленные узлы, основными специализациями которых являются добыча алмазов, нефти, природного газа, выработка электроэнергии и производство строительных материалов. В настоящее время на территории Западной Якутии сформирован топливно-энергетический комплекс, включающий в себя автономную энергосистему с резервными источниками теплоэнергии, нефтегазовый комплекс, состоящий из объектов добычи и транспортировки природного газа, сырой нефти.

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