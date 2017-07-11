Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Структура группы ЕСН направила ЦБ оферту на выкуп акций у миноритариев РБК

Экономика и бизнес
11 июля, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Оферта распространяется на весь пакет, не принадлежащий АО "Сотол проект", ее цена не указана

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. АО "Сотол проект" (входит в группу ЕСН), которое участвовало в приобретении 65% акций ПАО "РБК" у группы "Онэксим", направило в Банк России оферту на выкуп акций медиахолдинга у миноритариев.

Об этом говорится в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации.

Оферта распространяется на весь пакет, не принадлежащий АО "Сотол проект", - 127 млн 631 тыс. 19 акций, что соответствует 34,9% капитала РБК. Цена оферты в сообщении не указана.

16 июня 2017 года пресс-служба ЕСН сообщила о том, что закрыла сделку по покупке 65% акций холдинга "РБК" у группы "Онэксим".

РБК - один из крупнейших медиахолдингов России. Владеет одноименным информационным порталом, газетой "РБК Daily", журналом РБК и телеканалом РБК-ТВ. После кризиса 2008 г. РБК оказался не в состоянии справиться со своей долговой нагрузкой. В 2010 г. основным акционером медиахолдинга стала группа "Онэксим", приняв на себя долги РБК.

В конце 2013 - начале 2014 гг. в РБК перешел ряд сотрудников Forbes. Под руководством шеф-редактора РБК Елизаветы Осетинской было проведено объединение редакций сайта, журнала, газеты и телеканала РБК. В апреле 2016 г. в офисах "Онэксима" были проведены обыски, а в мае РБК лишился редакционного руководства - компанию покинули Осетинская, главный редактор газеты Максим Солюс и главный редактор информагентства Роман Баданин.

Смотрите также

Группа ЕСН закрыла сделку по покупке РБК у "Онэксима"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
2
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
3
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
4
Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФ
5
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
6
СМИ: сирийская оппозиция заявила о сбитом истребителе ВВС Сирии над зоной деэскалации
7
ФСИН в очередной раз пытается изменить наказание Навальному с условного на реальное
Темы дня
Реклама