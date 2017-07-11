Структура группы ЕСН направила ЦБ оферту на выкуп акций у миноритариев РБК

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. АО "Сотол проект" (входит в группу ЕСН), которое участвовало в приобретении 65% акций ПАО "РБК" у группы "Онэксим", направило в Банк России оферту на выкуп акций медиахолдинга у миноритариев.

Об этом говорится в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации.

Оферта распространяется на весь пакет, не принадлежащий АО "Сотол проект", - 127 млн 631 тыс. 19 акций, что соответствует 34,9% капитала РБК. Цена оферты в сообщении не указана.

16 июня 2017 года пресс-служба ЕСН сообщила о том, что закрыла сделку по покупке 65% акций холдинга "РБК" у группы "Онэксим".

РБК - один из крупнейших медиахолдингов России. Владеет одноименным информационным порталом, газетой "РБК Daily", журналом РБК и телеканалом РБК-ТВ. После кризиса 2008 г. РБК оказался не в состоянии справиться со своей долговой нагрузкой. В 2010 г. основным акционером медиахолдинга стала группа "Онэксим", приняв на себя долги РБК.

В конце 2013 - начале 2014 гг. в РБК перешел ряд сотрудников Forbes. Под руководством шеф-редактора РБК Елизаветы Осетинской было проведено объединение редакций сайта, журнала, газеты и телеканала РБК. В апреле 2016 г. в офисах "Онэксима" были проведены обыски, а в мае РБК лишился редакционного руководства - компанию покинули Осетинская, главный редактор газеты Максим Солюс и главный редактор информагентства Роман Баданин.