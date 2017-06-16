Группа ЕСН закрыла сделку по покупке РБК у "Онэксима"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Группа ЕСН Григория Березкина закрыла сделку по покупке 65% акций холдинга "РБК" у группы "Онэксим", сообщается в пресс-релизе группы ЕСН.

"Сделка по приобретению холдинга РБК завершена. Группа ЕСН выкупила 65% акций и долговые обязательства ПАО "РБК" у группы "Онэксим". Сумма сделки не раскрывается по договоренности между продавцом и покупателем. Консультантом по сделке выступил "ВТБ Капитал", - говорится в сообщении.

О том, что группа ЕСН ведет переговоры о покупке медиахолдинга РБК у группы "Онэксим" Михаила Прохорова, стало известно в апреле. 18 апреля владелец группы ЕСН Григорий Березкин подтвердил ТАСС факт переговоров.

В конце мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство АО "Сотол проект" (входит в группу ЕСН) о приобретении 65,43% голосующих акций холдинга РБК. Кроме того, ФАС согласовала "Сотол проект" приобретение 80,463% доли в ООО "РБК Онлайн". Совет директоров РБК решил не использовать преимущественное право приобретения 80,46% "РБК Онлайн" номинальной стоимостью 851,5 млн руб.

В начале июня Березкин говорил, что рассчитывает закрыть сделку по покупке РБК в ближайшее время. Также владелец ЕСН отмечал, что группа изучает перспективы синергии между медиахолдингом РБК с другими медиа-активами, входящими в ЕСН. По его словам, после закрытия сделки группа может создать единый медиа-холдинг, объединив все активы. Однако об объединении редакций речи не идет.

У Березкина уже есть медиа-активы, среди которых издательский дом "Комсомольская правда" и ежедневная газета Metro. Группа ЕСН также владеет двумя нефтеналивными терминалами (Уяр и Сковородино) и энерготрейдером "Русэнергосбыт".

О медиахолдинге РБК

РБК - один из крупнейших медиахолдингов России. Владеет одноименным информационным порталом, газетой "РБК Daily", журналом РБК и телеканалом РБК-ТВ.

После кризиса 2008 г. РБК оказался не в состоянии справиться со своей долговой нагрузкой. В 2010 г. основным акционером медиахолдинга стала группа "Онэксим", приняв на себя долги РБК.

В конце 2013 - начале 2014 гг. в РБК перешел ряд сотрудников Forbes. Под руководством шеф-редактора РБК Елизаветы Осетинской было проведено объединение редакций сайта, журнала, газеты и телеканала РБК. В апреле 2016 г. в офисах "Онэксима" были проведены обыски, а в мае РБК лишился редакционного руководства - компанию покинули Осетинская, главный редактор газеты Максим Солюс и главный редактор информагентства Роман Баданин.