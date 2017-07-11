ОПЕК+ разрабатывает стратегию долгосрочного сотрудничества после марта 2018 года

СТАМБУЛ, 11 июля. /ТАСС/. Участники соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти не работают над стратегией выхода из сделки, действие которой истекает в марте 2018 года, а разрабатывают стратегию долгосрочного сотрудничества и после этого срока.

Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в кулуарах 22-го Мирового нефтяного конгресса в Стамбуле.

"25 мая мы продлили соглашение на девять месяцев. Сейчас мы смотрим уже за горизонт этих девяти месяцев. Мы рассматриваем стратегию долгосрочного сотрудничества, а не стратегию выхода (из соглашения - прим. ТАСС)", - сказал он, подчеркнув, что смысл ее "гораздо шире соглашения о сокращении добычи". "Это сотрудничество, которое мы хотим институализировать", - добавил Баркиндо.

Генсек ОПЕК также пояснил, что речь не идет о продлении действий по ограничению добычи. "Сокращение добычи на 1,8 млн баррелей (которое подразумевает это соглашение - прим. ТАСС) - это не единственный элемент нашего сотрудничества, которое мы скрепили 10 декабря", - отметил он.