"Яндекс" запустил онлайн-диспетчерскую для продажи перевозчиками билетов на автобусы

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. "Яндекс" запустил онлайн-диспетчерскую, которая позволит пригородным и междугородним автобусным перевозчикам продавать билеты пассажирам в интернете. Об этом говорится в сообщении компании.
"[Перевозчики] смогут добавить свои рейсы на сервисы Яндекса, открыть бронирование и продажу билетов онлайн. Комиссия за бронирование билета с перевозчика не взимается, при онлайн-оплате она составляет 5%. Забронированный билет пассажир сможет оплатить наличными при посадке", - отмечается в сообщении.
Помимо веб-сервиса "Яндекс" запустит мобильное приложение для перевозчиков на Android, с помощью которого водитель может сверять список пассажиров и пополнять его в поездке.
Через диспетчерскую также можно будет оформлять перевозки в контролирующих органах. "Сейчас перевозчик обязан сообщать информацию о пассажирах в Автоматизированную централизованную базу персональных данных о пассажирах. Диспетчерская позволит делать это автоматически - при продаже или бронировании билета. Она позволит также распечатать договор фрахтования, который необходим для заказных рейсов", - сообщает компания.
"Яндекс.Автобусы" - сервис для поиска и покупки билетов на междугородние и пригородные автобусы. Сервис, запущенный в январе 2017 года, предлагает более 10 тыс. автобусных направлений по всей России.