Депутат назвал ограничения в США против "Лаборатории Касперского" новыми санкциями

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Исключение "Лаборатории Касперского" из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами в США, можно трактовать как новые санкции против российских фирм. Такое мнение высказал в среду ТАСС председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Ситуация вокруг отечественной компании является продолжением антироссийской истерии, только теперь она используется в целях удаления с рынка США серьезного конкурента американским производителям, - сказал парламентарий. - Это решение можно трактовать как новые санкции против наших фирм, успешно работающих за рубежом".

Левин обратил внимание, что такие действия совершаются на фоне усиления роли российских IT-компаний за границей и создания уникальных отечественных разработок в борьбе против киберпреступности. "Вместо того чтобы объединить усилия в этом вопросе, о чем последовательно говорит руководство нашей страны, мы видим движение в противоположном направлении со стороны американских коллег", - констатировал он.

В связи с этим глава думского комитета напомнил, что современные технологии "являются трансграничными, и попытки препятствовать их распространению не способствуют формированию здоровой среды для появления новых решений в сфере кибербезопасности и установлению доверительных отношений между государствами".