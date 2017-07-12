Глава Минфина пообещал продолжить развитие программы ОФЗ для населения

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Программа государственных внутренних заимствований через выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения будет продолжена, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Это совершенно небольшой объем. Позитивно, когда население достает свои средства из-под подушек, из наличных, может быть, валютных сбережений и вкладывает в абсолютно надежные высокодоходные бумаги государства. Первый выпуск разошелся гораздо быстрее, чем мы ожидали, поэтому мы продолжили эмиссию наших "народных облигаций", - сказал министр. - Такие выпуски продолжатся и дальше. Мы должны будем создавать для населения хороший, надежный инструмент для вложения своих свободных средств".