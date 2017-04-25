Государственные облигации для населения в СССР и РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 апреля 2017 г. в России в отделениях Сбербанка и "ВТБ 24" начнется продажа облигаций федерального займа (ОФЗ) для физических лиц.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о том, какие государственные облигации для населения выпускались в СССР и как было решено начать выпуск ОФЗ в современной России.

В СССР

Советская власть начала проводить внутренние займы в 1922 г. при переходе к Новой экономической политике (НЭП). Рынок внешних заимствований для СССР был закрыт, поэтому выпуск государственных ценных бумаг для населения стал фактически главным способом сокращения дефицита денежных средств.

Гособлигации советского времени выпускались не только процентными, но и "выигрышными". То есть помимо выплаты по процентам их покупатели имели шанс получить крупный выигрыш (сведения о них публиковались в печати). Например, военный заем 1942 г. обещал выигрыши до 50 тыс. руб. (около 100 среднемесячных зарплат).

Первый советский госзаем 1922 г. был номинирован в пудах зерна. Общая сумма средств, вырученных государством за счет его продажи, составила около 25% средней массы бумажного обращения. В 1923 г. были выпущены первые принудительные займы, которые обязаны были покупать частные предприниматели, комиссионеры, подрядчики и т. д. С 1924 г. займы начали выпускать в денежном эквиваленте. Доходность по займам времен НЭПа достигала 12%.

До 1927 г. займы были добровольными, однако затем их начали распространять по подписке среди трудовых коллективов. Фактически это означало их принудительное распространение: рабочие всех госорганизаций и предприятий тратили 6,5%-7,6% своей годовой зарплаты на покупку облигаций.

Начиная с 1930 г. государство стало переносить сроки выплат по ранее реализованным займам, а затем уменьшать их доходность. Так, в 1936 г. ранее выпущенные восьмипроцентные займы были принудительно обменены на трехпроцентные, а их погашение было заморожено на 20 лет.

С 1938 г. приобретать гособлигации обязали работников колхозов. В 1930-х гг. выпускались займы "укрепления обороны Союза ССР", индустриализации, займы второй и третьей пятилеток. Во время Великой Отечественной войны были выпущены четыре государственных военных займа, обеспечивавших около 10% всех доходов госбюджета.

После войны выпускались государственные займы "восстановления и развития народного хозяйства". К 1956 г. госдолг по облигациям превысил 250 млрд руб. (почти половина доходов бюджета СССР).

19 апреля 1957 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление "О государственных займах, размещаемых по подписке среди трудящихся Советского Союза", которое фактически заморозило все выплаты и выигрыши по ранее выпущенным облигациям. При этом власти утверждали, что это решение было "подсказано снизу" трудовыми коллективами. Фактически это означало дефолт по гособлигациям.

В 1959 г., выступая на XXI съезде КПСС, глава государства Никита Хрущев заявил: "Миллионы советских людей добровольно высказались за отсрочку на 20-25 лет выплат по старым государственным займам. Этот факт раскрывает нам такие новые черты характера, такие моральные качества нашего народа, которые немыслимы в условиях эксплуататорского строя". Впоследствии в СССР были выпущены только два госзайма: в 1966 и 1982 гг.

Часть старых советских облигаций начали погашать в 1971 г. После распада СССР выплаты по ним окончательно прекратились, за исключением займа 1982 г., который выкупался до 2013 г.

Всего за историю СССР было размещено 60 различных выпусков государственных займов.

В современной России

Массовых выпусков облигаций госзайма для населения после 1982 г. в СССР и России не проводилось.

В 1993-1998 гг. в России выпускались государственные краткосрочные облигации (ГКО). Эти ценные бумаги имели очень высокую доходность (в 1998 г. - до 140%), позволявшую за несколько месяцев полностью окупить их приобретение. Однако до 1998 г. они реализовывались на аукционах среди крупных банков и компаний. Населению их начали продавать только весной 1998 г. через коммерческие банки, при этом минимальная цена продажи составляла 10 тыс. руб. (около 10 среднемесячных зарплат), а комиссия - до 6%. Поэтому высоким спросом ГКО у рядовых граждан не пользовались. В августе 1998 г. по ГКО был объявлен дефолт.

В сентябре 2015 г. Минфин впервые сообщил о планах привлечения средств населения через облигации федерального займа (ОФЗ). Эти именные номинированные в рублях ценные бумаги выпускаются с 1995 г., однако до сих пор предназначались не для населения, а для реализации на бирже. ОФЗ выпускаются в бездокументарной форме, срок их обращения - более года.

27 февраля 2017 г. на инвестиционном форуме в Сочи министр финансов Антон Силуанов объявил о том, что в апреле Минфин может запустить продажу ОФЗ для физлиц.

4 марта 2017 г. в эфире телеканала "Вести-1" премьер-министр Дмитрий Медведев, комментируя планы Министерства финансов выпустить ОФЗ для населения, призвал "не проводить параллелей" с гособлигациями советского периода, подчеркнув, что в СССР подписка на гособлигации фактически была обязательной.

Первый выпуск ОФЗ для физлиц

24 апреля 2017 г. Минфин опубликовал информационное сообщение о первом выпуске ОФЗ для физлиц. Всего с 26 апреля по 25 октября 2017 г. будет выпущено 15 млн облигаций на общую сумму в 15 млрд руб. (номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. руб.).

Доходность к погашению (29 апреля 2020 г.) составит 9,02% годовых, что на 14% больше максимальной ставки (7,9%) по рублевым вкладам физлиц в десяти крупнейших банках России по состоянию на середину апреля 2017 г.

Продавать ОФЗ будут банки-агенты (в настоящее время это ПАО "Сбербанк" и ПАО "ВТБ 24").

Приобрести ОФЗ могут только граждане РФ, минимальная сумма покупки - 30 штук (30 тыс. руб.). Максимальное число облигаций, которыми может владеть одно физическое лицо - 15 тыс. штук (15 млн руб.). Операции на вторичном рынке с ОФЗ не допускаются, за исключением передачи в наследство или обратного выкупа банком-агентом. В отличие от банковских депозитов, застрахованный объем которых не превышает 1,4 млн руб., ОФЗ будут полностью обеспечены и защищены государством.

Как и у остальных ОФЗ, стоимость бумаг подвержена рыночным колебаниям. По номинальной цене они будут продаваться только до 28 апреля. Владельцы ОФЗ могут получить обратно их номинальную стоимость в дату погашения (для текущего выпуска - 29 апреля 2020 г.). После 28 апреля 2017 г. и до 29 апреля 2020 г. их можно будет продать и купить по рыночной стоимости, которая может оказаться выше или ниже номинальной.