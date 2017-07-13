Киев предложил ЕС провести в 2018 году конференцию по украинской ГТС

Елена Бегунова стала победителем народного голосования премии "Медиа-Менеджер России 2017"Новости партнеров 13 июля, 14:49
СМИ: правительство Индии выставит Air India на продажуТранспорт 13 июля, 14:44
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередьОбщество 13 июля, 14:43
Верховный суд инициировал структурную реформу судовПолитика 13 июля, 14:41
Оргкомитет постарается сделать билеты на ЧМ-2018 максимально доступными для граждан РФСпорт 13 июля, 14:40
Исинбаева планирует посетить ЧМ по легкой атлетике, если получит аккредитациюСпорт 13 июля, 14:35
Ямальские археологи обнаружили под Салехардом захоронение эпохи бронзыНовости Урала 13 июля, 14:34
Александр Кержаков назначен на пост координатора команд академии ФК "Зенит"Спорт 13 июля, 14:24
Россия переходит на национальные кредитные рейтингиЭкономика и бизнес 13 июля, 14:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Украина предложила Европейскому союзу провести в следующем году конференцию о потенциальных возможностях украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом в четверг заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам саммита Украина - ЕС в Киеве.
"Мы предложили Европейской комиссии провести в 2018 году конференцию относительно перспектив использования ГТС Украины под условным названием "Потенциальные возможности ГТС Украины для энергетической безопасности Европы", - заявил Порошенко.
При этом президент выразил надежду, что "удастся остановить политически мотивированные российские проекты".
Глава государства по итогам саммита также заявил о том, что благодаря Соглашению об ассоциации "большие перспективы для Украины открываются в вопросах интеграции в совместный цифровой рынок ЕС". В этой связи Порошенко заявил "о перспективности создания условий для постепенного снижения платы за роуминг и передачу данных между Украиной и странами ЕС".
Кроме того, Порошенко настаивает на "расширении межличностных контактов между гражданами Украины и гражданами стран ЕС, создании единого коммуникационного пространства". Также он заявил, что необходимо "обеспечить права украинских граждан обучаться в высших учебных заведениях ЕС на тех же условиях, на которых обучаются граждане ЕС". По его словам, это является "инвестицией в общее будущее".