Киев предложил ЕС провести в 2018 году конференцию по украинской ГТС

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Украина предложила Европейскому союзу провести в следующем году конференцию о потенциальных возможностях украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом в четверг заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам саммита Украина - ЕС в Киеве.

"Мы предложили Европейской комиссии провести в 2018 году конференцию относительно перспектив использования ГТС Украины под условным названием "Потенциальные возможности ГТС Украины для энергетической безопасности Европы", - заявил Порошенко.

При этом президент выразил надежду, что "удастся остановить политически мотивированные российские проекты".

Глава государства по итогам саммита также заявил о том, что благодаря Соглашению об ассоциации "большие перспективы для Украины открываются в вопросах интеграции в совместный цифровой рынок ЕС". В этой связи Порошенко заявил "о перспективности создания условий для постепенного снижения платы за роуминг и передачу данных между Украиной и странами ЕС".

Кроме того, Порошенко настаивает на "расширении межличностных контактов между гражданами Украины и гражданами стран ЕС, создании единого коммуникационного пространства". Также он заявил, что необходимо "обеспечить права украинских граждан обучаться в высших учебных заведениях ЕС на тех же условиях, на которых обучаются граждане ЕС". По его словам, это является "инвестицией в общее будущее".