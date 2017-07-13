Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Яндекс": внедрение вредоносного кода на сайте госуслуг не было целенаправленной атакой

Экономика и бизнес
13 июля, 22:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Эксперты компании полагают, что вредоносный код мог появиться из-за работы модераторов с браузером

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты "Яндекса" считают, что вредоносный код на портале государственных и муниципальных услуг РФ мог появиться в результате работы модераторов с браузером, на котором установлено вредоносное расширение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе интернет-компании.

Смотрите также

Трансграничная уязвимость: хакеры атаковали компьютеры в 74 странах

"У нас есть основания полагать, что это не было целенаправленной атакой на госуслуги, а просто результатом того, что кто-то из модераторов или администраторов портала работал из браузера, зараженного плохим расширением", - отметили в пресс-службе.

В "Яндексе" пояснили, что фрагменты внедренного кода на портале госуслуг являются счетчиками, которые используют вредоносные расширения для браузеров. "Это не означает, что владельцы этих счетчиков не могут теперь, когда узнали, на каком ресурсе размещен их код, использовать его для атак на посетителей госуслуг", - подчеркнули в интернет-компании.

Ранее сообщалось, что разработчики антивирусного программного обеспечения Dr.Web обнаружили потенциально вредоносный код, который был внедрен неизвестным лицом на портале государственных и муниципальных услуг - gosuslugi.ru.

Вредоносный код заставляет браузер любого посетителя сайта незаметно связываться с одним из 15 или более доменных адресов, которые зарегистрированы на неизвестное частное лицо. В ответ с этих доменов может поступить любой файл, начиная от фальшивой формы ввода данных кредитной карты и заканчивая перебором набора уязвимостей, чтобы получить доступ к компьютеру посетителя сайта. Позднее представители Минкомсвязи заявили ТАСС, что обнаруженная антивирусной компанией Dr.Web угроза на портале госуслуг незначительна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбежавшие в Подмосковье зубры нашлись
2
Биологи нашли самый большой муравейник Подмосковья
3
"Яндекс": внедрение вредоносного кода на сайте госуслуг не было целенаправленной атакой
4
Суд взыскал 300 тыс. руб. с McDonald's по иску москвички
5
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом, когда "настанет нужный момент"
6
Российские ученые считают "мыльным пузырем" сенсацию с отколовшимся айсбергом
7
Внешний долг РФ вырос с начала года на 3%
Темы дня
Реклама