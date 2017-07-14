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Госдума поручила комитетам направить запросы в ЦБ и Генпрокуратуру по банку "Югра"

Экономика и бизнес
14 июля, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Комитет по безопасности, в частности, должен запросить в Генпрокуратуре информацию о проводимых ранее в отношении банка "Югра" проверках и выявленных нарушениях

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума дала поручения своим комитетам направить запросы в Генпрокуратуру, Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в связи с ситуацией в банке "Югра".

ЦБ с 10 июля ввел в банке "Югра" мораторий на удовлетворение требований кредиторов (на три месяца) и временную администрацию (на полгода) в лице АСВ. После работы временной администрации будет принято решение о дальнейшей судьбе "Югры" - санации либо отзыве лицензии.

В частности, комитету по финрынку поручено запросить в ЦБ информацию об осуществлении банковского надзора за соблюдением банком "Югра" законодательства РФ и нормативных актов ЦБ о принимаемых мерах по стабилизации деятельности банка.

Кроме того, комитет должен запросить у АСВ информацию о достаточности средств для осуществления страховых выплат вкладчикам банка.

"Сложившаяся ситуация с одним из крупнейших банков РФ вызывает серьезные сомнения по поводу влияния на всю инвестиционно-банковскую среду в России, а также создает значительное социальное напряжение среди вкладчиков и кредиторов банка, среди которых много представителей малого и среднего бизнеса. Поступают многочисленные обращения граждан, обеспокоенных этой проблемой", - отмечается в материалах Госдумы.

Депутаты также поручили комитету Госдумы по безопасности запросить в Генпрокуратуре информацию о проводимых ранее в отношении банка "Югра" проверках, выявленных нарушениях и предпринимаемых мерах по защите интересов вкладчиков и кредиторов.

В свою очередь глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что уже запросил соответствующую информацию у ЦБ. "Хотел бы проинформировать - все вкладчики, имеющие вклады до 1,4 млн рублей, получат свои деньги. Выплаты начнутся 24 июля. 95% вкладчиков получат свои выплаты в полном объеме", - отметил он.

Банк "Югра" входил в топ-30 российских кредитных организаций по величине активов. Однако регулятор подозревает банк в выводе активов, манипуляциях со вкладами и фальсификации отчетности.

По данным Агентства по страхованию вкладов, объем вкладов физлиц в банке "Югра" составляет около 181,5 млрд рублей, из которых выплаты вкладчиками кредитной организации оценивается в 169,2 млрд рублей. В АСВ этот страховой случай уже назвали рекордным за все время существования системы страхования вкладов.

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Аксаков, Анатолий Геннадьевич
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