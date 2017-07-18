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"Транснефть" готова обсуждать со всеми акционерами идею конвертации "префов"

Экономика и бизнес
18 июля, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что считает целесообразным рассмотреть вопрос о конвертации привилегированных акций компании "Транснефть" в обыкновенные

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. "Транснефть" готова обсуждать со всеми акционерами идею конвертации привилегированных акций в обыкновенные, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"Мы приветствуем избрание в состав совета директоров фактического представителя владельцев привилегированных акций. Мы надеемся на конструктивную работу по повышению капитализации компании и доходности ее акций. У членов совета директоров могут быть различные идеи, и мы готовы обсуждать их со всеми акционерами. И если это найдет поддержку у большинства, включая нашего основного акционера - государство, - мы приложим все усилия на их реализацию", - сказал он, комментируя заявление РФПИ.

Привилегированные акции трубопроводной монополии на торгах Московской биржи росли на 2%, до 181 тыс. руб. за бумагу, на фоне новостей об их возможной конвертации в обыкновенные акции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11:27 мск "префы" "Транснефти" выросли на бирже на 1,55% - до 180,3 тыс. руб. за бумагу.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что считает целесообразным рассмотреть вопрос о конвертации привилегированных акций компании "Транснефть" в обыкновенные. Согласно заявлению фонда, это позволит существенно повысить акционерную стоимость и ликвидность акций. Кроме того, конвертация обеспечит основу для справедливой рыночной оценки стоимости акционерного капитала всей компании.

На годовом собрании акционеров "Транснефти" генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев вошел в состав совета директоров компании. Ранее источник в правительстве РФ сообщал ТАСС, что одной из причин утверждения его кандидатуры для избрания стало повышение эффективности компании и отдачи для акционеров. Собеседник агентства отмечал, что к этому относится и капитализация компании, и растущие дивиденды. Таким образом, впервые представитель инвесторов в привилегированные акции стал членом совета.

В конце марта НПФ "Газфонд" совместно с "Газпромбанк - Управление активами" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) приобрели пакет акций "Транснефти". Объем сделки с 1,1 млн привилегированных акций составил 169,704 млрд руб. В частности, привилегированные акции распределены в настоящее время следующим образом: УК ЗАО "Газпромбанк - Управление активами" (доверительный управляющий ЗПИФ "Газпромбанк - Финансовый") - 53,57% (833,012 тыс. акций), АО "НПФ Газфонд пенсионные накопления" - 14,85% (230,875 тыс. акций), РКИФ - 1,49% (23,13 тыс. акций), Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - 0,43% (6,75 тыс. акций), прочие портфельные инвесторы - 29,66% (461,108 тыс. акций).

Государству принадлежит 78,1% уставного капитала "Транснефти", или 100% голосующих акций.

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