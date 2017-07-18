Финансирование НТИ из бюджета в 2017 году составит 12,5 млрд рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Бюджетное финансирование Национальной технологической инициативы (НТИ) в 2017 году составит 12,5 млрд рублей. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил на заседании президиума совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию.

"В этом году с учетом переноса средств финансирование программы [НТИ] составит почти 12,5 млрд рублей", - заявил Медведев. Он добавил, что финансирование НТИ на следующие три года будет обсуждаться во вторник.

Глава кабмина отметил, что нужно обеспечить комплексное сопровождение проектов НТИ. По словам премьера, нужно использовать для поддержки таких проектов гранты, венчурные инструменты, а также подталкивать их к выходу на обычные условия привлечения инвестиций и возвратное финансирование. Более активную роль при этом мог бы играть и Внешэкономбанк, считает глава кабмина.

Развитие НТИ

Особым направлением в развитии НТИ Медведев назвал подготовку кадров. По его словам, в этом году на развитие сети центров НТИ на базе вузов будет направлено около 2 млрд рублей.

Премьер обратил внимание на необходимость совершенствования законодательства, так как отдельные нормы права могут блокировать внедрение новых технологий. "Важно своевременно снимать избыточные требования, которые являются барьерами для новых идей, - подчеркнул он. - Вообще нужно продумать механизм, который аналогичен оценке регулирующего воздействия, но применять его в отношении НТИ. Задача - сделать нормативную среду максимально дружелюбной по отношению к инновациям".

Говоря о значении НТИ, Медведев отметил, что в ближайшие годы структура экономики изменится и зарабатывать "смогут те, кто будет двигаться быстрее конкурентов". "Опоздавшие же останутся на обочине, - предупредил он. - Пока мы движемся медленно". Глава кабмина подчеркнул необходимость добиться прорывных результатов по отдельным важным направлениям технологического развития. Он констатировал, что за 2,5 года уже созданы организационные основы НТИ.

Премьер призвал стремиться к тому, чтобы проекты НТИ превращались в конкретные решения, причем делать это можно сначала в отдельных пилотных регионах.

Перенести 5 млрд на 2018 год

Вице-премьер Аркадий Дворкович, в свою очередь, заявил, что правительство предлагает в 2017 году уменьшить финансирование НТИ до 7,5 млрд руб. из заложенных в бюджете 12,5 млрд руб., оставшиеся 5 млрд перенести на 2018 год.

"По финансированию в этом году на реализацию НТИ планируется инвестировать около 7,5 млрд рублей, при этом в бюджете заложено 12,5 млрд рублей. Мы хотели бы в полной мере использовать средства на проекты, которые поддерживаются Фондом содействия инноваций, на развитие центров компетенций, о которых я сказал - 2 млрд рублей, и средства на поддержку 15 проектов", - заявил вице-премьер.

Также, по его словам, около 1 млрд рублей планируется направить на реализацию новых проектов и 0,3 млрд руб. - на университет НТИ.

"Оставшиеся средства предлагается перенести на те же цели на 2018 год, сделав соответствующую норму в законе о федеральном бюджете на 2018-2020 годы. Таким образом, не проходить заново весь бюджетный процесс, поскольку все обоснования для этих расходов уже есть", - сказал Дворкович.

"Таким образом, в следующем году мы сможем иметь базу финансирования в 13 млрд рублей: 8 уже заложенных, плюс 5, которые мы предлагаем перенести. Выделить дополнительные средства из этих объемов на проекты Фонда развития инноваций и около 1 млрд рублей - на расширение программы создания детских технопарков "Кванторум", - пояснил вице- премьер.

При этом примерно такой же уровень финансирования предлагается и на 2019-2020 годы. "Но здесь будем работать в рамках бюджетного процесса вместе с коллегами на последующий период. Все эти предложения предлагается зафиксировать как поддержанные в протоколе президиума совета", - подытожил он.

Выставка НТИ

В ходе рабочей поездки в Новгородскую область премьер-министр ознакомился с экспонатами выставки НТИ. Медведеву представили проекты, которые уже имеет практическую пользу для жителей региона, обеспечивают решение наиболее острых проблем и демонстрируют преимущество цифровизации ряда отраслей экономики.

В частности, председателю правительства показали ряд проектов с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые могут использоваться для создания цифровых карт полей, мониторинга посевов, для контроля качества и стоимости строительства на основе данных, полученных с дронов. Представители инновационных компаний рассказали премьер-министру о ряде проблем при использовании беспилотников. Так, по словам исполнительного директора компании TraceAir Александра Рыжова, до 2015 года использование беспилотных летательных аппаратов в России и США находилось примерно на одном уровне, затем в России процесс шел гораздо медленнее из-за излишних бюрократических процедур. На это Медведев ответил. что процедуры необходимо оптимизировать.

Глава российского правительства ознакомился также с разработанной Сбербанком системой "Ладошка". Эту систему предполагается применять в школах для покупки и оплаты завтраков. Специальное устройство сканирует ладонь учащегося и сохраняет эти данные, привязывая их к счету, который открыли в школе родители ученика.

Кроме того, главе кабмина представили возможность использования технологии блокчейн для совершения операций Росреестра. Вместе с премьер-министром участие в осмотре выставки приняли вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин, который продемонстрировал, как с помощью этой технологии можно приобрести квартиру, оплачивая услуги нотариуса и кадастровых операций.