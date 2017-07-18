Минтруд: снижение взносов во внебюджетные фонды не решит проблему теневой экономики

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Объем теневой экономики в России оценивается в 10 трлн рублей, а снижение ставок взносов во внебюджетные фонды не является эффективной мерой для борьбы с этим явлением, считает министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
"Нам представляется, что говорить о снижении ставок и об уменьшении ставок - это не совсем верно, потому что нам надо, наоборот, поддерживать страховую природу этих фондов. А для борьбы с нелегальным сектором есть гораздо более эффективные и правильные способы", - сказал Топилин, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных основам бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.
Он напомнил, что льготы по страховым взносам приводят к увеличению финансирования фондов из федерального бюджета.
В начале июня Топилин заявлял, что Минтруд РФ пока не пришел к консенсусу с Минфином по поводу налогового маневра, предполагающего снижение ставки страховых взносов в Пенсионный фонд. По его мнению, Минфину надо подумать над другими вариантами налогового маневра.
Ранее Минфин РФ предложил рассмотреть возможность налогового маневра, в рамках которого предусматривается снижение страховых взносов до 22% и увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% при одновременном сохранении существующих льгот по НДС.
Сейчас обязанность делать социальные взносы полностью лежит на работодателе, который отчисляет 30% от фонда оплаты труда в ПФР и внебюджетные фонды.
Работники в обязательном порядке уплачивают лишь НДФЛ в размере 13%.