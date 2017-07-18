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Для подключения Украины к европейской энергосети может понадобиться €1,2 млрд

Экономика и бизнес
18 июля, 17:38 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, июля. /ТАСС

Такие инвестиции нужно сделать всем участникам рынка, подчеркнул и. о. главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук

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КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Украина должна привлечь в национальную энергосистему до €1,2 млрд в течении пяти лет для того, чтобы присоединиться к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E. Об этом сообщил во вторник и. о. главы компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Если говорить об объеме инвестиций, которые нужно сделать всем участникам рынка, и "Укрэнерго" включительно, мы его оцениваем в диапазоне от 600 млн до €1,2 млрд в течение пяти лет", - отметил Ковальчук.

Ранее президент Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков отмечал, что суммарный долг на украинском рынке электроэнергии достиг 30 млрд гривен ($1,15 млрд). "Сегодня на энергорынке, рынке электроэнергии, от генерирующих компаний до потребителей, если смотреть в целом долговые обязательства, там долг составляет порядка 30 млрд гривен. А в целом на предприятиях электро-, тепло-, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения долг составляет порядка 100 млрд гривен (более $3,8 млрд)", - пояснил он.

По словам эксперта, такое количество долгов приводит к блокировке любых решений или начинаний. Плачков также заявил о кризисе в топливно-энергетическом комплексе, "для выхода из которого необходимо задействовать всю государственную машину".

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) - европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии - организация, объединившая в июле 2009 года электрические сети объединений ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA.

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