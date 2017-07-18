КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Действие чрезвычайных мер в энергетике Украины прекращено. Об этом сообщил во вторник и. о. главы компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Действие чрезвычайных мер в энергетике прекращено, но к ним можем вернуться в октябре в случае срыва сроков поставок угля", - сказал он журналистам.

Чрезвычайные меры в энергетике действовали на Украине с 17 февраля и были введены правительством в связи с блокадой радикалами поставок угля из неподконтрольных Киеву регионов Донбасса.