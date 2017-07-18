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Действие чрезвычайных мер в энергетике Украины прекращено

Международная панорама
18 июля, 13:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, июля. /ТАСС

По словам и. о. главы компании "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, Украина может вернуться к таким мерам в октябре в случае срыва сроков поставок угля

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КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Действие чрезвычайных мер в энергетике Украины прекращено. Об этом сообщил во вторник и. о. главы компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Действие чрезвычайных мер в энергетике прекращено, но к ним можем вернуться в октябре в случае срыва сроков поставок угля", - сказал он журналистам.

Чрезвычайные меры в энергетике действовали на Украине с 17 февраля и были введены правительством в связи с блокадой радикалами поставок угля из неподконтрольных Киеву регионов Донбасса.

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