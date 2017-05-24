Украина намерена отказаться от дефицитного антрацитового угля к 2019 году

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Украины одобрило угольную стратегию страны, которая предусматривает отказ к 2019 году от дефицитного антрацитового угля. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Одобрена концепция реформирования и развития угольной отрасли. Она предусматривает, в частности, полное замещение до 2019 гола антрацитового угля, который используют электростанции, углем газовой группы, - сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. - Полностью отказаться от антрацита мы планируем в 2019 году".

Кроме того, по его словам, Минтопэнерго рассчитывает, что все украинские шахты к осени 2018 года выйдут на безубыточность. "Цель концепции - увеличение добычи угля с одновременным переводом шахт на бездотационность и самоокупаемость", - добавил Насалик.

В пресс-службе правительства также сообщили, что премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул важность соблюдения надлежащей безопасности работы горняков. В этой связи он распорядился возобновить проверки шахт по соблюдению условий работы шахтеров. "Если руководители шахт будут пренебрегать системой безопасности горняков, у нас не будет другого варианта, как сажать их в тюрьму. Мы должны приоритетно к этому относиться", - сказал глава правительства.

Правительство Украины с 17 февраля из-за блокады радикалами железнодорожных путей и автодорог, связывающих страну с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, ввело в энергосистеме режим чрезвычайной ситуации. Он предусматривает управление энергетическим комплексом, когда минимизирована работа антрацитовых ТЭС. При этом в общем объеме генерации увеличилась доля атомных электростанций, а мощность "горячего резерва" ТЭС (резерв для мгновенного включения при выходе энергоблоков АЭС) сокращена с 1000 до 500 МВт. В кабмине подсчитали, что эти меры должны снизить потребление угля антрацитовой группы на 300 - 350 тысяч тонн в месяц.

Вследствие блокады Донбасса и возникшего острого дефицита угля, весной в стране были остановлены все пять электростанций: Приднепровская, Славянская, Трипольская, Змиевская и Криворожская.