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Первые поставки угля из США на Украину ожидаются в августе

Экономика и бизнес
30 июня, 19:21 UTC+3 КИЕВ 30, июня. /ТАСС

Речь идет о поставке в 120 тыс. тонн, уточнил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский

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КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики Украины договорится с США о дальнейших поставках угля на двусторонней встрече в августе. Об этом в пятницу сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский.

"Согласно существующим договоренностям, первая партия импортируемого угля из США ожидается в августе. Сегодня можем говорить об объемах первой партии - 120 тысяч тонн, которая прибудет в августе ", - рассказал он агентству УНН.

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Билявский уточнил, что объемы поставок могут быть пересмотрены в сторону увеличения после визита на Украину представителей США. "Двусторонняя встреча запланирована на август месяц. Конкретные объемы последующих поставок будут известны в августе, после двусторонних переговоров", - подчеркнул он.

Американский президент Дональд Трамп заявил 29 июня, что Украина уведомила США, что ей необходимы "миллионы тонн угля прямо немедленно". Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщал в мае текущего года, что украинская сторона планирует начать импорт антрацитового угля из США и Казахстана. По его словам, Соединенные Штаты якобы дали предварительное согласие поставлять 300-350 тыс. тонн в месяц, что составит от 3,5 до 4 млн тонн за год.

В настоящее время частные энергогенерирующие компании, в том числе крупнейший энергетический холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, импортируют антрацит из ЮАР.

Правительство Украины 14 июня в пятый раз сроком на один месяц продлило действие временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии страны, необходимость которых возникла после объявления транспортной блокады Донбасса, которую начали радикалы, а потом официально поддержали власти страны. Чрезвычайные меры предусматривают максимальное сокращение использования "антрацитовых" ТЭС. В правительстве подсчитали, что эти меры должны снизить потребление угля антрацитовой группы на 300-350 тысяч тонн в месяц.

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