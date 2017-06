Поездка Порошенко в Вашингтон - визит с определенным артиклем

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко во вторник приехал в Вашингтон, где провел несколько встреч с представителями американской администрации. Встреча с президентом США, подготовка которой началась в феврале, то есть сразу после инаугурации Дональда Трампа, имела, как отмечали в Киеве, "важнейший приоритет". Итогом стал 30-минутный разговор, закончившийся словами о поддержке и прогрессе в отношениях.

Быть или не быть

Украинский вояж в США изначально нес в себе интригу, так как до последнего момента американская сторона официально не подтверждала наличия в графике Трампа времени на переговоры. Еще в понедельник в Белом доме сообщали, что Порошенко и вице-президент Майкл Пенс в первой половине дня во вторник ненадолго зайдут в Овальный кабинет к Трампу, где будет проходить совещание с помощником по нацбезопасности Гербертом Макмастером.

"Как я понимаю, с ним встретится вице-президент", - накануне ответил на вопрос о статусе визита Порошенко в Вашингтон пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Встреча с Пенсом состоялась. "Вице-президент отметил продолжающуюся поддержку США нормандскому формату переговоров для выполнения минских соглашений, подчеркнул важность продолжения реформ и борьбы с коррупцией в стране, а также улучшения делового климата и сотрудничества Украины с МВФ", - сообщили в администрации США после переговоров.

Характер общения Порошенко с Пенсом оказался контрастен контактам, которые он установил с его предшественником Джозефом Байденом. "Я только четыре раза был в вашей стране за последние два года, однако мы более тысячи часов провели в телефонных разговорах. У меня бесед с Порошенко больше, чем с моей женой", - признавался Байден в конце 2015 года.

Как будет Украина по-английски

На встрече Трампа и Порошенко обсуждались украинские проблемы в Донбассе, ход реформ в стране и поддержка Вашингтона Киеву - все заняло около 30 минут, что хватило для ремарок наблюдателей.

Так, говоря об Украине, Трамп употребил определенный артикль перед названием страны, сказав "the Ukraine". Издание The Washington Post, комментируя этот лингвистический казус, отмечает, что подобная формулировка могла быть неприятной для украинской делегации, так как подразумевает "геополитические последствия". В частности, в английском языке определенный артикль перед словом "Украина" ставился в XX веке при сокращении названия "Украинская Советская Социалистическая Республика", или еще раньше, когда имел место смысл "земли на окраине страны". "Обстоятельные предварительные разъяснения помощника могли бы показать ему (Трампу), почему "the Ukraine" оскорбительно для украинцев", - прокомментировал экс-посол США в России Майкл Макфол.

Этот фон не помешал хозяину Белого дома объявить о достижениях. "Мы имели очень хорошую дискуссию, и достигнут значительный прогресс", - отметил Трамп.

Порошенко служил в Советской армии, мечтая о Пентагоне

Неожиданное признание Порошенко сделал на встрече с министром обороны Джеймсом Мэттисом. "Для меня и всей моей делегации огромная честь быть вместе с вами в Пентагоне. Моя мечта со времени, когда я служил в армии, - быть в Пентагоне", - следует из стенограммы беседы, которую распространило американское военное ведомство. В официальной биографии Порошенко указано, что он проходил военную службу в Советской армии с 1984 по 1986 год.

В свою очередь Мэттис выразил мнение, что США и Украину на современном этапе объединяют "общие интересы" и "приверженность принципам, лежащим в основе международного права". Он добавил, что отставной генерал Джон Эбизейд, который до 2007 года возглавлял Центральное командование Вооруженных сил США, останется старшим советником Пентагона по вопросам военной помощи Украине. На эту должность Эбизейда назначили в сентябре минувшего года при предыдущей администрации США.

Представитель Пентагона Дана Уайт подчеркнула, что Мэттис подтвердил "поддержку Соединенными Штатами полной реализации Минских соглашений" и суверенитета Украины и призвал власти в Киеве "сохранять приверженность реформам", которые позволят повысить эффективность армии.

О ситуации в Донбассе и минских соглашениях шла речь и на встрече Порошенко с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Денежный вопрос

Встречи Порошенко с руководством МВФ и Всемирного банка, активно кредитующих украинскую экономику, стали продолжением программы поездки украинской делегации.

С директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард президент Украины традиционно обсудил вопросы пенсионной и земельной реформ: кредитор требует от Киева срочно модернизировать пенсионную систему, на что Киев уже ответил планом повышения страхового стажа. Вновь встал вопрос о распродаже госсобственности Украины.

А главу Всемирного банка Джим Ен Кима Порошенко благодарил за трехкратное увеличение кредитного портфеля для Украины с начала 2014 года. Собеседники при этом поприветствовали принятие концепции партнерства до 2021 года.

Уголь из Пенсильвании

В интервью американскому телеканалу Fox News Порошенко раскрыл некоторые подробности по своей беседе с Трампом. Он сообщил, что санкции США против России в ближайшее время останутся в силе: "Это послание, которые мы услышали от президента Трампа и вице-президента Пенса: санкции будут сохраняться до полной реализации минских соглашений". При этом Порошенко добавил, не приводя доказательств, что на Украине "действуют более 3 тысяч регулярных российских войск".

Порошенко подчеркивал, что для урегулирования конфликта в Донбассе рассчитывает на участие Трампа. "Я совершенно уверен, что президент Трамп, являющийся сильным лидером и харизматичным человеком, способен помочь мне достичь мира на моей земле", - заявил Порошенко. По его оценке, Трамп и Пенс "продемонстрировали полную поддержку страны с населением 45 млн человек".

Еще одним аспектом переговоров стала торговля энергоносителями. "Уголь из Пенсильвании для электростанций на Украине, сжиженный природный газ из Луизианы для газораспределительной системы Украины", - перечислял Порошенко. Отдельным пунктом переговоров он назвал поставки из США для нужд украинской атомной энергетики.