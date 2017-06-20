Трамп отметил прогресс в отношениях США и Украины

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время короткой встречи с украинским лидером Петром Порошенко отметил прогресс в развитии отношений между Вашингтоном и Киевом. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (АР).

Как отмечает АР, Порошенко сначала встретился с вице-президентом США Майклом Пенсом и сотрудниками американской администрации, отвечающими за вопросы национальной безопасности. После этого Трамп и Порошенко сфотографировались вместе.

Хозяин Белого дома сказал, что для него "большая честь" встретиться с Порошенко, американский лидер также сказал, что в развитии отношений между странами "был достигнут большой прогресс". Порошенко, в свою очередь, выразил надежду на то, что США и Украина смогут "эффективно сотрудничать".

В понедельник Белый дом сообщил, что Порошенко и Пенс в первой половине дня во вторник зайдут ненадолго в Овальный кабинет Белого дома к Трампу, который в это время будет проводить рабочую встречу со своим помощником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. Таким образом, полноценных переговоров между Трампом и Порошенко не планировалось.