Порошенко надеется на помощь Трампа в урегулировании на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на помощь американского коллеги Дональда Трампа в урегулировании конфликта в Донбассе.

"Я бы разбил состоявшийся разговор на две части. Первая - это большая важность установления мира. 20 июня 2014 года я, избранный президент, объявил режим прекращения огня сроком на 10 дней", - рассказал он во вторник в эфире телеканала Fox News после встречи в Вашингтоне с американским лидером.

"К сожалению, мы не добились конкретных результатов, однако продемонстрировали то, что я являюсь президентом, стремящимся к миру", - продолжил Порошенко. "Я совершенно уверен, что президент Трамп, являющийся сильным лидером и харизматичным человеком, способен помочь мне достичь мира на моей земле", - заявил он.

Порошенко добавил, что украинской делегации понравилось послание в поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. По его оценке, президент Трамп и вице-президент Майкл Пенс "продемонстрировали полную поддержку страны с населением 45 млн человек".

Поставки на Украину угля из Пенсильвании и газа из Луизианы

Кроме того, по слова украинского президента, на встрече с Дональдом Трампом также обсуждалась тема сотрудничества в энергетической сфере.

По словам Петра Порошенко, с Трампом они "беседовали об эффективном сотрудничестве Украины с США в экономике". "Уголь из Пенсильвании для электростанций на Украине, сжиженный природный газ из Луизианы для газораспределительной системы Украины", - перечислил он. Отдельным пунктом их диалога стали поставки для нужд атомной энергетики страны.

Порошенко не уточнил, обсуждал ли он с президентом США возможность наращивания такого сотрудничества.

Правительство Украины 14 июня в пятый раз сроком на один месяц продлило действия временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии страны, необходимость которых возникла после транспортной блокады Донбасса радикалами. Они предусматривают управление энергетическим комплексом, когда минимизирована работа "антрацитовых" ТЭС. При этом в общем объеме генерации увеличилась доля атомных электростанций, а мощность "горячего резерва" ТЭС сокращена с 1000 до 500 МВт. В кабмине подсчитали, что эти меры должны снизить потребление угля антрацитовой группы на 300-350 тысяч тонн в месяц.

Украинские радикалы 25 января организовали блокаду Донбасса, перекрыв вывоз любых грузов, в том числе угля, из региона. Это привело к жесткому дефициту топлива в стране. Президент Украины Петр Порошенко осудил действия так называемых добровольческих батальонов, отметив значительный ущерб для экономики страны от блокады Донбасса. Тем не менее по его инициативе 15 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение перекрыть транспортное сообщение с регионом, фактически выполнив требование радикалов.

США сохранят санкции против России

Президент Украины также добавил, что американский лидер заверил его в ходе встречи в том, что США будут привержены сохранению введенных ими санкций против России до тех пор, пока Москва не выполнит условия минских соглашений.

"Это послание, которые мы услышали от президента Трампа и вице-президента (Майкла) Пенса: санкции (против России) будут сохраняться до полной реализации минских соглашений", - сказал он.

Порошенко, находящийся с визитом в Вашингтоне, также, не приводя никаких доказательств, утверждал, что на Украине "действуют более 3 тыс. (человек) регулярных российских войск". "Мы абсолютно уверены, что Россия должна вывести свои войска с нашей территории, и до тех пор, пока этого не случится, санкции должны сохраняться", - сказал украинский лидер.

В 2014 году после государственного переворота на Украине, воссоединения Крыма с Россией и событий в Донбассе США поддержали переход власти в этой стране к сторонникам евроинтеграции, между Вашингтоном и Москвой началось резкое ухудшение отношений. США заморозили сотрудничество с РФ во многих областях, ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Россия ввела ответные санкции, объявила о приостановке договора об утилизации оружейного плутония и замораживании двух научных программ в ядерной сфере в связи с "угрозой стратегической стабильности в результате недружественных действий".

В конце 2016 года США ввели санкции против разведслужб и ряда частных лиц из РФ, обвинив их во "вмешательстве в выборы", а также объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых занимавший тогда пост президента Барак Обама назвал "работниками российской разведки".

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что вооруженное противостояние в Донбассе носит исключительно внутриукраинский характер, а его прекращение зависит от Киева. Кроме того, в Москве подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта и выступает исключительно в качестве посредника для разрешения кризиса, а потому не может выполнить минские соглашения.