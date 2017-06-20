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Трамп и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе и борьбу с коррупцией

Международная панорама
20 июня, 19:28 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июня. /ТАСС

Также президенты обсудили программу реформ Порошенко, сообщила пресс-служба Белого дома

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Петр Порошенко и Дональд Трамп, 20 июня

© EPA/OLIVIER DOULIERY/POOL

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Петром Порошенко в Белом доме обсудил ситуацию на востоке Украины, а также программу реформ Киева. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп встретился сегодня с президентом Петром Порошенко и обсудил поддержку мирного разрешения конфликта на востоке Украины, а также программу реформ президента Порошенко и усилия по борьбе с коррупцией", - говорится в распространенном документе.

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Персоны
Трамп, Дональд Порошенко, Петр Алексеевич
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