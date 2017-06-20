Трамп и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе и борьбу с коррупцией

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Петром Порошенко в Белом доме обсудил ситуацию на востоке Украины, а также программу реформ Киева. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп встретился сегодня с президентом Петром Порошенко и обсудил поддержку мирного разрешения конфликта на востоке Украины, а также программу реформ президента Порошенко и усилия по борьбе с коррупцией", - говорится в распространенном документе.