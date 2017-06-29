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Трамп заявил, что Украина запросила у США миллионы тонн угля

Международная панорама
29 июня, 23:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июня. /ТАСС

По словам президента, украинские власти нуждаются в топливе "немедленно"

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ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Украина довела до сведения Соединенных Штатов, что нуждается в миллионах тонн угля. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп, выступая в министерстве энергетики США.

"Украина уже довела до нашего сведения, что она нуждается в миллионах тонн угля прямо немедленно", - сказал американский лидер.

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Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала Fox News 21 июня сообщил, что на встрече с Трампом была затронута тема сотрудничества между государствами в энергетической сфере. В этом контексте, по словам Порошенко, речь шла о поставках на Украину угля из штата Пенсильвания, а также сжиженного природного газа из Луизианы.

Правительство Украины 14 июня в пятый раз сроком на один месяц продлило действия временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии страны, необходимость которых возникла после транспортной блокады Донбасса радикалами. Они предусматривают управление энергетическим комплексом, когда минимизирована работа "антрацитовых" ТЭС. При этом в общем объеме генерации увеличилась доля атомных электростанций, а мощность "горячего резерва" ТЭС сокращена с 1000 до 500 МВт. В кабмине подсчитали, что эти меры должны снизить потребление угля антрацитовой группы на 300-350 тыс. тонн в месяц.

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Персоны
Трамп, Дональд Порошенко, Петр Алексеевич
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