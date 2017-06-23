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Конгресс США намерен вновь выделить средства на оружие для Украины

Международная панорама
23 июня, 2:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, июня. /ТАСС

Соответствующую статью внесут в законопроект о выделении средств американскому министерству обороны на 2018 финансовый год

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ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Законопроект о выделении средств американскому министерству обороны на 2018 финансовый год будет включать в себя статью об оказании военной помощи Украине, в том числе, летального характера. Об этом в четверг, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США республиканец Мэк Торнберри.

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"Он [законопроект] точно будет включать в себя военную помощь для Украины и призыв к администрации [президента США Дональда Трампа] предоставить летальную помощь, чтобы украинцы могли защищать себя от агрессии с Востока", - сказал он, общаясь с журналистами.

Конгресс США уже в течение нескольких лет закладывает в оборонном бюджете средства на оборонительные вооружения для Киева, при этом постепенно эти суммы сокращались. Это также никак не обязывало Пентагон использовать эти деньги. В самом министерстве утверждают, что выделяют Украине только нелетальную помощь.

Кроме того, ранее американские законодатели ввели запрет на использование предусмотренных для Украины средств на подготовку и снабжение бойцов неонацистского батальона "Азов".

Торнберри при этом не смог подтвердить заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев и Вашингтон вскоре подпишут соглашения о поставках вооружений, о чем украинский лидер заявил после встречи с Трампом. "Мне неизвестно, о чем они говорили, когда президент Порошенко был в Белом доме", - сказал конгрессмен.

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