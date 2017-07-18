Daimler отзывает 3 млн автомобилей в Европе из-за дизельного скандала

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ТАСС, 18 июля. Совет директоров германского автоконцерна Daimler принял решение расширить отзывную кампанию для дизельных автомобилей марки Mercedes-Benz.
Как сообщается в опубликованном во вторник пресс-релизе компании, расширенная сервисная акция затронет 3 млн машин.
"Споры о дизельных двигателях порождают неуверенность, особенно для наших клиентов. Мы решили принять дополнительные меры, чтобы успокоить владельцев автомобилей с дизельными двигателями", - заявил председатель правления Daimler AG Дитер Цетше.
Согласно пресс-релизу, сервисная кампания, начатая в марте этого года, до сих пор затрагивала лишь компактные автомобили с моторами одной версии. В ней приняли участие лишь 45% от общего числа таких машин. Теперь же автоконцерн включил в список почти все дизельные авто собственного производства, чьи двигатели должны отвечать экологическим нормам "Евро-5" и "Евро-6".
Кампания, направленная на снижение содержания оксидов азота в выхлопе дизельных автомобилей, будет проводиться в тесном сотрудничестве с немецкими регуляторами. На эти цели Daimler намерен выделить около €220 млн. Какие манипуляции будут производиться с двигателями, не уточняется.
В Daimler также обещают бороться за чистоту воздуха в городах путем постепенной электрификации своего модельного ряда. Хотя в то же время автоконцерн не теряет веры в силовые установки на тяжелом топливе, заявляя, что они "еще долго будут играть важную роль в виду их большей эффективности по сравнению с бензиновыми моторами".
В конце мая правоохранительные органы Германии провели обыски в нескольких офисах, принадлежащих Daimler, по подозрению в манипуляциях с данными о выбросах вредных веществ в атмосферу. Затем прокуратура начала расследование и в отношении компании Bosch, которая может быть косвенно причастна к делу Daimler.
12 июля газета Süddeutsche Zeitung сообщила о том, что Daimler на протяжении 8 лет - в период с 2008 по 2016 гг. - продавал в Европе и США автомобили с недопустимо высоким уровнем выброса вредных веществ в атмосферу. По ее данным, нарушения могут касаться порядка 1 млн легковых автомобилей и небольших фургонов, реализованных в Европе и Соединенных Штатах. На них стоят дизельные моторы OM642 и OM651, в которых, по данным прокуратуры Штутгарта, использовался механизм, занижающий реальные показатели выбросов.
В постановлении суда говорится о том, что Daimler нарушил тем самым предписания компетентных служб, включая Федерального автомобильного ведомства.