"Роснефть" просит суд отказать "Системе" в проведении экспертизы реорганизации "Башнефти"

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УФА, 19 июля. /ТАСС/. "Роснефть" просит суд отказать АФК "Система" в удовлетворении ходатайства о проведении судебной экономической экспертизы реорганизации "Башнефти", передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Никаких специальных познаний, чтобы определить то, что было до и после реорганизации, не требуется. Просим отказать в удовлетворении ходатайства", - сказал представитель "Роснефти".
Ранее АФК "Система" заявила ходатайство о проведении экспертизы с привлечением аудитора из "большой четверки" (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young и KPMG).