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АФК "Система" просит суд провести экономическую экспертизу по делу с "Роснефтью"

Экономика и бизнес
19 июля, 14:34 UTC+3

В качестве аудитора АФК предложила привлечь компанию из "большой четверки"

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УФА, 19 июля. /ТАСС/. АФК "Система" в ходе заседания Арбитражного суда Башкирии по иску "Роснефти" о взыскании с корпорации 170,6 млрд рублей ходатайствует о проведении судебной экономической экспертизы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Роснефть" настаивает, что в ходе реорганизации "Башнефти" в 2014 году башкирской компании были причинены убытки на 106,6 млрд рублей, а с учетом курсовых разниц - на 170,6 млрд рублей. АФК отвергает эти обвинения, считая их необоснованными.

"Мы считаем, что в такой ситуации должно быть высказано мнение специалиста по предмету спора. Это причина, по которой мы просим назначить экспертизу", - сказал представитель "Системы".

В качестве аудитора АФК предложила привлечь компанию из "большой четверки".

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"
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