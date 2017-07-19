АФК "Система" просит суд провести экономическую экспертизу по делу с "Роснефтью"

УФА, 19 июля. /ТАСС/. АФК "Система" в ходе заседания Арбитражного суда Башкирии по иску "Роснефти" о взыскании с корпорации 170,6 млрд рублей ходатайствует о проведении судебной экономической экспертизы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Роснефть" настаивает, что в ходе реорганизации "Башнефти" в 2014 году башкирской компании были причинены убытки на 106,6 млрд рублей, а с учетом курсовых разниц - на 170,6 млрд рублей. АФК отвергает эти обвинения, считая их необоснованными.

"Мы считаем, что в такой ситуации должно быть высказано мнение специалиста по предмету спора. Это причина, по которой мы просим назначить экспертизу", - сказал представитель "Системы".

В качестве аудитора АФК предложила привлечь компанию из "большой четверки".