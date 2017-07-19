АФК "Система" просит суд провести экономическую экспертизу по делу с "Роснефтью"

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов подал документы на участие в выборах главы городаНовости Урала 19 июля, 14:37
МАКС-2017, день второй. ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 19 июля, 14:28
Москалькова назвала освобождение Мамаева результатом усилий гражданского общества в РФОбщество 19 июля, 14:25
Колесниченко: поздравление Путина придало синхронисткам сил на чемпионате мираСпорт 19 июля, 14:24
"Надо дать Obamacare провалиться": почему Сенат США не смог отменить главную реформу ОбамыМеждународная панорама 19 июля, 14:20
Госдума ввела уголовную ответственность за "карусели" на выборахПолитика 19 июля, 14:13
Случаи гибели журналистов на Украине с 2014 года. ДосьеБиографии и справки 19 июля, 14:04
НПО "Энергомаш": "Союз-5" должен быть способен конкурировать по цене с ракетами SpaceXКосмос 19 июля, 13:54
Контейнерооборот Гонконга в июне составил 1,66 млн TEU, рост - 0,2%Транспорт 19 июля, 13:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УФА, 19 июля. /ТАСС/. АФК "Система" в ходе заседания Арбитражного суда Башкирии по иску "Роснефти" о взыскании с корпорации 170,6 млрд рублей ходатайствует о проведении судебной экономической экспертизы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Роснефть" настаивает, что в ходе реорганизации "Башнефти" в 2014 году башкирской компании были причинены убытки на 106,6 млрд рублей, а с учетом курсовых разниц - на 170,6 млрд рублей. АФК отвергает эти обвинения, считая их необоснованными.
"Мы считаем, что в такой ситуации должно быть высказано мнение специалиста по предмету спора. Это причина, по которой мы просим назначить экспертизу", - сказал представитель "Системы".
В качестве аудитора АФК предложила привлечь компанию из "большой четверки".