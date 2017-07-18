Суд отложил на 24 июля рассмотрение иска АФК "Система" к доказательствам "Роснефти"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отложил на 24 июля судебное заседание по рассмотрению заявления АФК "Система", оспаривающей нотариальное заверение переписки бывших менеджеров "Башнефти", приобщенной к материалам дела о взыскании с корпорации 170,6 млрд рублей по иску "Роснефти".

Заседание отложено в связи с необходимостью вызова в суд нотариуса Виктора Сидорука, заверившего переписку.

Арбитражный суд Башкирии 6 июня приобщил переписку бывших менеджеров "Башнефти" и "Системы" к делу о взыскании с АФК 170,6 млрд рублей убытков. Переписка, по мнению нефтяной компании, свидетельствует о намеренном нарушении законодательства и нанесении ущерба "Башнефти" при реорганизации компании. АФК "Система" 15 июня подала заявление в Замоскворецкий суд г. Москвы о признании незаконным и отмене нотариального действия по заверению переписки менеджеров. АФК считает, что данная процедура была проведена с нарушениями и поэтому материалы переписки не могут служить доказательством в суде.

Техническая экспертиза

Суд в ходе заседания отклонил ряд ходатайств АФК "Система" и "Система-Инвест". В частности, о назначении технической экспертизы для проверки действий нотариуса по протоколу осмотра переписки бывших топ-менеджеров "Башнефти". В качестве эксперта АФК предлагала привлечь "Лабораторию Касперского". АФК "Система" заявила, что сомневается в достоверности получения информации нотариусом и вообще в совершении им осмотра переписки. "Судебный эксперт может проверить возможно ли вообще тем способом, который описал нотариус в протоколе, получить доступ к этой информации. Он также даст ответ осуществлял ли нотариус указанные в протоколе нотариальные действия или нет", - пояснил позицию представитель АФК "Система".

Представители "Роснефти" и "Башнефти" выступили против назначения технической экспертизы. "У заявителей есть сомнения в принципе в подлинности данного протокола - это не предмет настоящего судебного разбирательства. Это предмет относимости и допустимости доказательств в рамках дела, по которому это доказательство было предоставлено", - прокомментировал представитель "Роснефти" просьбу АФК "Система" о технической экспертизе.

Он также отметил, что согласно ряду норм, "согласие заявителя с алгоритмом (обеспечения доказательств - прим. ред.), расширение этого алгоритма не может служить ни как основание для удовлетворения заявления, ни как основание для назначения экспертизы". "Считаем, что в настоящем деле необходимость применения каких-либо специальных технических знаний отсутствует", - добавил он.

Представитель Минземимущества Башкирии отметил, что это ходатайство не подлежит удовлетворению. "Экспертиза не сможет сказать, был ли там нотариус, осматривал ли он (переписку - прим. ред.), а только сказать правильным ли был алгоритм осмотра и как он его отразил в протоколе", - сказал он.

После отклонения ходатайств АФК "Система" заявила еще одно - об отводе судьи в связи с сомнениями в "ее беспристрастности и независимости". Суд отказал.

Разбирательство в арбитраже Башкирии

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкортостана иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ее дочерней компании "Система- Инвест" 106,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 г. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд руб. с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными. Следующее заседание по делу состоится 19 июля.

С 2005 г. по 2014 г. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".