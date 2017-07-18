S&P может понизить рейтинги АФК "Система"

ТАСС, 18 июля. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) поместило долгосрочные рейтинги АФК "Система" ВВ в иностранной и национальной валютах в список на пересмотр с возможностью понижения. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Ранее по рейтингам холдинга был прогноз "стабильный".

"Данное рейтинговое действие отражает мнение агентства о том, что разбирательства по иску "Роснефти" и "Башнефти" на 170,6 млрд руб. могут оказать негативное влияние на ликвидность и долговую нагрузку АФК "Система", - говорится в сообщении. Смотрите также АФК "Система". Досье

S&P завершит действие в отношении рейтингов холдинга после того, как станут понятны последствия требований "Роснефти" к АФК "Система", и возможно, рейтинги АФК останутся на пересмотре дольше, чем на три месяца, - в зависимости от развития ситуации, отмечает S&P.

В конце июня аналогичное действие предприняло агентство Fitch - в частности, оно поместило рейтинги АФК "Система" и мобильного оператора МТС (АФК является контролирующим акционером оператора - 50,03%) в список на пересмотр с возможностью понижения. Тогда рейтинговое действие последовало вслед за арестом 31,76% акций МТС, которыми владеет АФК "Система", в рамках обеспечительных мер по иску "Роснефти" к компании на 170,6 млрд рублей.

Разбирательство в арбитраже Башкирии

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкортостана иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" 106,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 г. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд руб. с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти".

АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными.

Следующее заседание по делу состоится 19 июля.

С 2005 г. по 2014 г. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".