АФК "Система". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июля 2017 г. АФК "Система" заявила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на сумму около 3,9 млрд руб.

Ранее по иску "Роснефти" Арбитражный суд Башкирии наложил арест на принадлежащие корпорации и АО "Система-Инвест" акции сотового оператора МТС, сети клиник "Медси" и Башкирской электросетевой компании (БЭСК).

Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" - одна из крупнейших в России частных финансово-промышленных групп. Специализируется на таких отраслях как телекоммуникации, энергетика, высокие технологии, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, сельское хозяйство, туризм и медицинские услуги.

В портфель АФК в различных долях входят сотовый оператор МТС, МТС Банк, энергетическая компания БЭСК, холдинг РТИ, различные отели, в том числе работающие под брендами Park Inn by Radisson, Holiday Inn Express, отель "Космос" в Москве и др., группа компаний "Детский мир", лесопромышленный холдинг Segezha Group, фармацевтический комплекс "Биннофарм", агрохолдинг "Степь" и т. д.

История

АФК "Система" была основана в 1993 г. предпринимателем Владимиром Евтушенковым. В том же году компания начала приобретать первые активы в области телекоммуникаций, электроники, туризма, торговли, нефти и нефтепродуктов, строительства и недвижимости. В 1993-1996 гг. холдинг владел контрольным пакетом компании "Вымпелком" ("Билайн").

На деньги, вырученные за счет размещения акций "Вымпелкома" на бирже, АФК "Система" приобрела пакет акций оператора МТС (получила контроль над компанией в 2003 г.) и вошла в капитал московского оператора стационарной связи МГТС. Впоследствии АФК "Система" приобрела индийского мобильного оператора Shyam, начав развивать его под брендом MTS India. Консолидацию российских телекоммуникационных активов компания завершила в 2003 г., добившись контроля над "Комстаром".

В 2005-2009 гг. АФК "Система" приобрела у структур Урала Рахимова контрольный пакет акций нефтяной компании "Башнефть" и другие энергетические активы в Башкирии. Также в 2012-2016 гг. АФК "Система" владела "СГ-Трансом" - крупнейшим в РФ независимым оператором по перевозке сжиженного газа.

В 2015 г. "Башнефть" была возвращена государству из-за нарушений при ее приватизации в 1990-е гг. В октябре 2016 г. "Башнефть" была продана "Роснефти" за 329,7 млрд руб. В мае 2017 г. "Роснефть" подала иск к АФК "Система", потребовав с нее взыскания 170,6 млрд руб.: по мнению истцов - это убытки, понесенные "Башнефтью", когда та находилась в собственности у АФК "Система".

Финансовые показатели

Выручка АФК "Система" в 2016 г. (по международным стандартам финансовой отчетности) - 697 млрд 705 млн руб. (рост на 2,8% по сравнению с 2015 г.), чистый убыток - 11 млрд 758 млн руб. (в 2015 г. чистая прибыль составила 28,8 млрд руб.).

Рыночная капитализация компании по состоянию на 17 июля 2017 г. - 112,81 млрд руб., с мая 2017 г. она сократилась в два раза из-за иска "Роснефти".

Собственники

Согласно данным компании, 64,2% акций АФК "Система" принадлежат Евтушенкову, 2,9% - миноритарным собственникам. Остальные акции находятся в свободном обращении на Лондонской и Московской биржах.

Благотворительность

АФК "Система" создала одноименный благотворительный фонд. В 2016 г. из БФ "Система" на различные благотворительные программы было выделено 609 млн руб., из них 58% - на финансирование культурной и образовательной деятельности (поддержка Государственного Русского музея, Европейского университета в Санкт-Петербурге и др.).

Руководство

Председатель совета директоров АФК "Система" - Владимир Евтушенков (с 1993 г.), президент компании - Михаил Шамолин (с 2011 г.). Штаб-квартира корпорации расположена в Москве по адресу ул. Моховая, д. 13.

Официальный сайт АФК - http://www.sistema.ru.