АФК "Система" подала заявление в суд об отмене обеспечительных мер по иску "Роснефти"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. АФК "Система" подала заявление в Арбитражный суд Башкирии об отмене обеспечительных мер по иску "Роснефти" на 170,6 млрд руб. Соответствующая запись появилась в картотеке арбитражных дел.

Ранее сообщалось, что активы АФК "Система", арестованные судебными приставами по иску "Роснефти" и подконтрольной ей "Башнефти" в рамках обеспечительных мер, оцениваются в 185 млрд рублей, в то время как сумма иска составляет 170,6 млрд рублей. В частности, под арест попали 31,76% телекоммуникационной компании МТС, 100% сети клиник "Медси" и 90,47% Башкирской энергосетевой компании (БЭСК).

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти".

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".