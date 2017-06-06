Башкирия пошла против "Системы" вслед за "Роснефтью"

УФА, 6 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Республики Башкортостан провел предварительное заседание по иску "Роснефти" к АФК "Система" о взыскании убытков в размере 170,6 млрд руб., понесенных в результате реорганизации принадлежащей тогда АФК нефтяной компании "Башнефть". Основное заседание по иску пройдет 27 июня.

Освещать это событие в Уфу прибыло такое количество представителей СМИ, что проводить заседание пришлось в актовом зале. Но даже в нем всем места не хватило. В связи с этим судья сначала запретила представителям телекомпаний производить съемку, а позднее разрешила, но только протокольную. "Суд ограничивает время фиксации до трех минут", - уточнила она, объяснив свое решение недостатком свободного места в зале для размещения соответствующей аппаратуры.

Волна ходатайств

В ходе предварительного заседания, в котором приняли участие представители "Роснефти", АФК и минземимущества Башкирии, судья заслушала доводы сторон и рассмотрела различные ходатайства. Основной интригой было решение суда по ходатайству "Роснефти" об увеличении суммы требований по иску - со 106,6 млрд руб. до 170,6 млрд руб. "Роснефть" обосновала его тем, что "хозяйственная деятельность компании в значительной степени зависит от курса доллара", поэтому сумма убытков пересчитана в доллары по курсу на дату определения размера убытков. АФК с этим не согласилась, назвав такие доводы "нонсенсом", так как изначально сумма в более чем в 63 млрд рублей не фигурировала в иске, хотя сами требования не изменились. Суд удовлетворил ходатайство "Роснефти" и увеличил сумму иска до 170,6 млрд руб.

Помимо этого, в качестве соистца в процесс вошла Башкирия, также поддержавшая увеличение суммы исковых требований "Роснефти" к АФК. "Система", в свою очередь, попросила суд привлечь к делу Росимущество в качестве третьей стороны, поскольку ведомство поддержало реорганизацию "Башнефти". Представители "Роснефти" и минзеимущества Башкирии высказались против привлечения ведомства и обосновали свою позицию тем, что "действия Росимущества по "Башнефти" не имеют никакого отношения к предмету требований". Решение по данному ходатайству пока не принято.

Также АФК ходатайствовала о перенесении предварительного заседания в связи с тем, что "на настоящий момент не может быть определен круг лиц, участвующих в деле". По словам представителя "Системы", компания не получает заблаговременно необходимые документы и извещения, соответственно, не имеет достаточного времени для их изучения. При этом представители "Роснефти" снова выступили против, посчитав, что АФК ознакомилась с материалами дела. Суд отказался откладывать предварительное заседание.

На этих новостях акции АФК "Система" потеряли в цене к настоящему времени 7,6% и торгуются на уровне 13,07 руб. за бумагу.

Переписка менеджеров

По ходатайству "Роснефти" к материалам дела была приобщена переписка бывших топ-менеджеров "Башнефти" и и АФК "Система", которая, по мнению нефтяной компании, свидетельствует о намеренном нарушении законодательства и нанесении ущерба "Башнефти" при реорганизации компании. Так, по словам представителя "Роснефти", бывший топ-менеджер "Башнефти" Кирилл Андрейченко в марте 2014 года по электронной почте "дал указание сотрудникам компании начать подготовку тезисов с целью избежания предъявления требований о взыскании убытков". Представитель "Роснефти" пояснил, что в качестве "легенды" сотрудники должны были обосновать реорганизацию текущей бизнес-стратегией "Башнефти" и достижением позитивных бизнес-целей, а к обоснованию сотрудники должны были приложить финансовый анализ, экспертные заключения, бизнес-планы и т.д. "Таким образом, бывший топ-менеджер "Башнефти", номинированный ответчиками, действует в интересах АФК "Система" и "Система- инвест" в ущерб интересам ПАО АНК "Башнефть", понимает незаконность реорганизации, нарушение прав других акционеров и принимает меры по формированию контраргументации предъявления исков о взыскании убытков", - сообщил представитель "Роснефти" в суде. АФК "Система" пока данное заявление пока не прокомментировала.

Суть иска

Как заявлял ранее пресс-секретарь и вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев, иск "Роснефти" к АФК "Система" связан с обесценением компании "Башнефть" в период владения "Системой" "Башнефтью". "Мы считаем, что были совершены действия и манипуляции, которые уменьшили стоимость "Башнефти", - заявлял ранее Леонтьев.



Из определения Арбитражного суда Москвы следует, что обесценение "Башнефти" произошло в результате реорганизации компании. АФК "Система" стремилась избавиться от перекрестной структуры собственности "Башнефти". В итоге "Башнефть" получила 16,8% собственных акций в обмен на собственную долю в компании "Система-Инвест" и косвенные доли в Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и "Уфаоргсинтез".



В иске "Роснефти" утверждается, что в результате этой реорганизации "Башнефть" потеряла права на дивиденды "Система-Инвест" и утратила контроль над БЭСК и "Уфаоргсинтез". Более того, "Башнефть" не смогла продать собственные акции на рынке и их пришлось погасить, согласно ст. 72 закона об акционерных обществах. Вдобавок "Башнефти" пришлось списать долг "Система-Инвест" на сумму 36,9 млрд руб., так как ее долг в результате реорганизации перешел одной из "дочек" "Башнефти", которая стала и кредитором, и должником сразу. В документе отмечается, что "Роснефть" требует от АФК "Система" и "Система-Инвест" возмещения убытков, причиненных по их вине "Башнефти".