Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

АФК "Система" не намерена менять предполагаемый объем дивидендов из-за иска "Роснефти"

Экономика и бизнес
5 июня, 18:17 UTC+3

Президент "Системы" Михаил Шамолин напомнил, что ранее АФК увеличила доходность по акциям с 4% до 6% и минимальный размер дивидендов на одну акцию с 0,67 рубля до 1,19 рубля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Шамолин

Михаил Шамолин

© Артем Коротаев/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. АФК "Система" не планирует менять предполагаемый объем дивидендных выплат за 2016 год (7,8 млрд рублей) в связи с иском "Роснефти" и "Башнефти", заявил президент "Системы" Михаил Шамолин в ходе телефонной конференции с инвесторами.

Шамолин напомнил, что в начале апреля АФК обновила дивидендную политику, увеличив доходность по акциям с 4% до 6% и минимальный размер дивидендов на одну акцию с 0,67 рубля до 1,19 рубля.

Акционеры примут решение о дивидендах на годовом собрании, которое состоится 24 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иск "Роснефти" к АФК "Система"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Усманов выбрал первых победителей конкурса пародий на свою видеодуэль с Навальным
2
При стрельбе в Орландо погибли не менее пяти человек
3
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
4
Скончался ребенок, пострадавший во время шквала в Подмосковье 29 мая
5
Замгубернатора Курской области подозревается во взятке недвижимостью на 1 млн руб.
6
В Сочи двое детей выпали на проезжую часть из багажника машины
7
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
Темы дня
Загрузка...
Реклама