АФК "Система" не намерена менять предполагаемый объем дивидендов из-за иска "Роснефти"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. АФК "Система" не планирует менять предполагаемый объем дивидендных выплат за 2016 год (7,8 млрд рублей) в связи с иском "Роснефти" и "Башнефти", заявил президент "Системы" Михаил Шамолин в ходе телефонной конференции с инвесторами.

Шамолин напомнил, что в начале апреля АФК обновила дивидендную политику, увеличив доходность по акциям с 4% до 6% и минимальный размер дивидендов на одну акцию с 0,67 рубля до 1,19 рубля.

Акционеры примут решение о дивидендах на годовом собрании, которое состоится 24 июня.