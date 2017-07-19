Реальные доходы россиян в I полугодии снизились на 1,4%

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы россиян в январе - июне 2017 года, по предварительным данным, снизились по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года на 1,4%. Об этом говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

При этом в июне 2017 года уровень доходов не изменился по сравнению с первым летним месяцем прошедшего года, а к маю 2017 года данный показатель вырос на 10,3%.

Денежные доходы в среднем на душу населения в июне 2017 года увеличились в годовом выражении на 4,4% - до почти 32,23 тыс. руб.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам июня составила 41,64 тыс. руб., что на 7,4% выше, чем годом ранее.