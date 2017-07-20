"Вертолеты России" договорились о поставке 10 вертолетов в Китай

АТОР: туроператоры считают преждевременным введение курортного сбораЭкономика и бизнес 20 июля, 13:29
Данченко: уже "закипает мозг" при мысли о новых программах синхронистокСпорт 20 июля, 13:25
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич завоевали золото ЧМ в произвольной программе дуэтовСпорт 20 июля, 13:08
Заканчивается закрытый бета-тест многопользовательской ролевой игры Life is Feudal: MMOНовости партнеров 20 июля, 12:59
Илюмжинов: число играющих в шахматы на Земле достигнет миллиарда человек до 2020 годаСпорт 20 июля, 12:43
"Швабе" разработал компактный энергоэффективный смотровой светильникНовости партнеров 20 июля, 12:41
Контейнерооборот портов Лос-Анджелес и Лонг-Бич в январе-июне вырос на 7%, до 7,9 млн TEUТранспорт 20 июля, 12:38
Поветкин вернулся в рейтинг WBA, заняв седьмое местоСпорт 20 июля, 12:38
Песков: Путин и Трамп обсуждали тему усыновления, но о пересмотре запрета речь не идетПолитика 20 июля, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖУКОВСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 договорился с группой United Helicopters о поставке 10 вертолетов в Китай. Машины будут поставлены в 2017-2018 годах, говорится в пресс-релизе холдинга.
"Согласно подписанным соглашениям, United Helicopters получит 5 легких вертолетов "Ансат" в медицинской комплектации, три Ми-171 в транспортном исполнении и два пожарных Ка-32А11ВС для последующей поставки операторам в Китае", - отмечается в сообщении.
Группа компаний United Helicopters International Group Limited является официальным дистрибьютором продукции "Вертолетов России" на территории Китая.
"Вертолеты России" - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. В 2016 году выручка холдинга по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок составил 189 вертолетов.