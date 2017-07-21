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Сервисная кампания Audi затронет 850 тысяч дизельных авто по всему миру

Экономика и бизнес
21 июля, 13:40 UTC+3 ТАСС

Все работы по обновлению программного обеспечения будут бесплатными

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ТАСС, 21 июля. Компания Audi, являющаяся подразделением концерна Volkswagen, объявила о проведении крупной сервисной кампании, которая затронет около 850 тыс. дизельных автомобилей этой марки по всему миру. Соответствующий пресс-релиз был размещен в пятницу на официальном сайте компании.

"Audi предлагает своим клиентам в Европе и на других рынках (помимо США и Канады - прим. компании) программу по переоборудованию автомобилей с моторами, отвечающими экологическим стандартам "Евро-5" и "Евро-6". В общей сложности до 850 тыс. машин по всему миру с шести- и восьмицилиндровыми турбомоторами получат обновление программного обеспечения, - говорится в пресс-релизе компании. - Сервисная кампания также затрагивает модели Porsche и Volkswagen, на которые установлены аналогичные двигатели". Все работы будут проводиться бесплатно.

Согласно официальному заявлению, "перепрошивка" должна повысить экологичность автомобилей "в условиях реальной эксплуатации". Все манипуляции, которые предлагается совершить на сервисе, тщательно разрабатывались в сотрудничестве с контролирующими органами ФРГ, чтобы удовлетворить их требованиям, однако будут выполнены только по желанию владельцев авто. По мнению автопроизводителя, это должно позволить отменить возможные ограничения и запреты на эксплуатацию дизельных транспортных средств, которые сейчас обсуждаются в ФРГ.

Ранее совет директоров автоконцерна Daimler принял решение отозвать 3 млн машин с дизельными двигателями для снижения содержания оксидов азота в их выхлопе. При этом не указывалось, какие именно операции будут произведены для достижения этой цели. Позже компания BMW также объявила о сервисной кампании для своих дизельных моделей с двигателями класса "Евро-5". Как сообщила 20 июля газета Bild со ссылкой на представителей компании, акция касается порядка 350 тыс. машин.

В 2015 году Volkswagen оказался в центре скандала после обнаружения в выпускаемых им авто программного обеспечения, позволявшего занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями. В результате такие автомобили на бумаге полностью отвечали принятым экологическим нормам, в действительности же они превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха в 30-40 раз. Как признали в концерне, проблема фальсификации этих данных затрагивает до 11 млн машин по всему миру.

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