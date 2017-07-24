Первый в РФ морской круизный лайнер спустят на воду в Астрахани в апреле 2018 года

АСТРАХАНЬ, 24 июля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Астраханский судостроительный завод "Лотос" (входит в ОСК) в апреле 2018 года спустит на воду первый в РФ морской круизный лайнер, сообщил в понедельник журналистам врио генерального директора верфи Дмитрий Антонов.

"Сейчас ведутся корпусные работы…, с сегодняшнего дня приступили к сборке и сварке алюминиевой надстройки. По графику мы должны осенью корпус закончить, и дальше начнется монтаж оборудования, монтаж системы, электричества и так далее. <...> Спуск на воду - апрель будущего года", - уточнил Антонов, заметив, что данное судно будет сделано на астраханском предприятии "под ключ".

В понедельник строительство круизного судна осмотрел губернатор региона Александр Жилкин. Сейчас будущий лайнер представляет собой металлическую конструкцию высотой чуть больше двух этажей. Как рассказали на заводе, строители уже использовали несколько сотен тонн металла. При этом корпусные работы выполнены на 40%.

"Работы идут в графике, проект новый для страны, очень здорово, что наш завод получит такой опыт. Как только он (лайнер) будет спущен на воду, то, безусловно, кратно возрастет интерес Прикаспийских государств к этому судну, потому что это будет реальный проект, по которому можно осуществлять заказы", - заметил Жилкин.

Модернизация завода

Как отметил врио гендиректора завода, на модернизацию предприятия в этом году планируют направить 120 млн рублей. Средства пойдут на ремонт кровли, а также спускового устройства, что необходимо для спуска круизного лайнера.

Круизное судно проекта PV300VD было заложено на судозаводе "Лотос" в 2016 году, старт его строительству дал президент России Владимир Путин. Четырехпалубный лайнер вместимостью 300 пассажиров будет соответствовать пятизвездочному отелю: на борту будут располагаться рестораны, тренажерные залы, спа- салоны, сауны.

Строительство ведется по заказу "Московского речного пароходства", стоимость проекта, по предварительным данным, составит 2,5 млрд рублей.

Судостроительный завод "Лотос" - одно из крупнейших предприятий в ЮФО, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов и выполнении работ по их полному насыщению. Завод является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны (ОЭЗ).