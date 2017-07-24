Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый в РФ морской круизный лайнер спустят на воду в Астрахани в апреле 2018 года

Экономика и бизнес
24 июля, 14:32 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова

В настоящий момент на судне на 40% выполнены корпусные работы, строители приступили к сборке и сварке алюминиевой надстройки

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 24 июля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Астраханский судостроительный завод "Лотос" (входит в ОСК) в апреле 2018 года спустит на воду первый в РФ морской круизный лайнер, сообщил в понедельник журналистам врио генерального директора верфи Дмитрий Антонов.

Смотрите также

Утилизационный грант: возможность обновить речной флот при малой пользе для морского

"Сейчас ведутся корпусные работы…, с сегодняшнего дня приступили к сборке и сварке алюминиевой надстройки. По графику мы должны осенью корпус закончить, и дальше начнется монтаж оборудования, монтаж системы, электричества и так далее. <...> Спуск на воду - апрель будущего года", - уточнил Антонов, заметив, что данное судно будет сделано на астраханском предприятии "под ключ".

В понедельник строительство круизного судна осмотрел губернатор региона Александр Жилкин. Сейчас будущий лайнер представляет собой металлическую конструкцию высотой чуть больше двух этажей. Как рассказали на заводе, строители уже использовали несколько сотен тонн металла. При этом корпусные работы выполнены на 40%.

"Работы идут в графике, проект новый для страны, очень здорово, что наш завод получит такой опыт. Как только он (лайнер) будет спущен на воду, то, безусловно, кратно возрастет интерес Прикаспийских государств к этому судну, потому что это будет реальный проект, по которому можно осуществлять заказы", - заметил Жилкин.

Модернизация завода

Как отметил врио гендиректора завода, на модернизацию предприятия в этом году планируют направить 120 млн рублей. Средства пойдут на ремонт кровли, а также спускового устройства, что необходимо для спуска круизного лайнера.

Круизное судно проекта PV300VD было заложено на судозаводе "Лотос" в 2016 году, старт его строительству дал президент России Владимир Путин. Четырехпалубный лайнер вместимостью 300 пассажиров будет соответствовать пятизвездочному отелю: на борту будут располагаться рестораны, тренажерные залы, спа- салоны, сауны.

Строительство ведется по заказу "Московского речного пароходства", стоимость проекта, по предварительным данным, составит 2,5 млрд рублей.

Судостроительный завод "Лотос" - одно из крупнейших предприятий в ЮФО, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов и выполнении работ по их полному насыщению. Завод является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны (ОЭЗ).

Смотрите также

ОСК рассчитывает в 2017 г. получить заказы на строительство еще трех круизных лайнеров

Финские компании готовы расширить сотрудничество с Россией в сфере судостроения

Второй российский круизный лайнер заложили на заводе в Нижнем Новгороде

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
2
В США умер кот, который 20 лет был "мэром" города
3
СМИ: неизвестный с бензопилой ранил пять человек в Швейцарии
4
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно
5
Полиция отправила домой девочку из Мурманска, ехавшую в лагерь с наркотиками и алкоголем
6
Суд перевел математика Богатова из СИЗО под домашний арест
7
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама