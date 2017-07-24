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ВТБ24 выплатил уже 40% возмещений вкладчикам банка "Югра"

Экономика и бизнес
24 июля, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Всего по состоянию на утро 24 июля в отделения банка обратились 30,6 тыс. человек

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ВТБ24 по состоянию на утро 24 июля выплатил 26 млрд руб. страхового возмещения вкладчикам банка "Югра", что составляет почти 40% от их общего объема. Всего к этому моменту в отделения банка обратились 30,6 тыс. человек, говорится в сообщении кредитной организации.

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"Наибольший объем выплат пришелся на Приволжский федеральный округ. В данном регионе ВТБ24 выплатил 6,2 млрд рублей. Далее следуют Центральный (5,7 млрд рублей), Сибирский (3,5 млрд) федеральный округа. В Москве и области выплачено 3,4 млрд, что составляет около 45% от общего объема выплат в столичном регионе", - отмечается в сообщении.

ВТБ24 выплачивает страховое возмещение вкладчикам банка "Югра" в качестве банка-агента АСВ. Общий объем выплат составляет 66,5 млрд рублей. Ожидается, что в банк могут обратиться около 104 тысяч человек.

История "Югры"

Банк России 10 июля 2017 года ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в банке "Югра" из-за его неустойчивого финансового положения. ЦБ заподозрил банк в недостоверной отчетности, манипуляциях с вкладами и возможном выводе активов.

Объем страховых выплат вкладчикам "Югры" оценивается в 170 млрд рублей. Это крупнейший страховой случай за историю системы страхования вкладов в РФ.

Генпрокуратура 19 июля оспорила правомерность действий регулятора в отношении банка "Югра". В протесте ведомство потребовало отменить приказы ЦБ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Кроме того, по данным источника в банковских кругах, Генпрокуратура вынесла предостережение Агентству по страхованию вкладов о недопустимости проведения выплат вкладчикам "Югры".

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