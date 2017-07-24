Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды

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КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что поручил в 2018 году сохранить текущий уровень госрасходов на развитие городской среды, а также предусмотреть эту статью расходов в трехлетнем бюджете. Об этом он заявил на партийном форуме "Городская среда".
"Важно, чтобы изменения в городской среде не ограничивались одним годом, поэтому я считаю, что государственные средства на поддержку благоустройства городской среды должны быть предусмотрены в нашем трехлетнем бюджете. Предлагаю как минимум на следующий год, с учетом текущей ситуации сохранить тот же объем государственной поддержки. Я уже такое поручение дал - сохранить в полном объеме", - сказал Медведев на партийном форуме "Городская среда".
Он напомнил, что в текущем году на эти цели из федерального бюджета предусмотрено более 25 млрд руб., еще более 16 млрд руб. потратят бюджеты регионов. "Всего более 40 млрд руб. - деньги большие, но не фантастические. Фантастические деньги мы сейчас предложить не сможем, но нужно хотя бы сохранить то, что мы имеем. Люди эти инициативы поддерживают, а значит, мы эти инициативы обязаны выполнять", - добавил премьер.
Он добавил, что правительство поручит Минэкономразвития (МЭР) и Минстрою подготовить стратегию развития городов России на период до 2025 года.
"Я считаю правильным то предложение, которое было сформулировано, о разработке на основе стратегии пространственного развития стратегии развития городов до 2025 года. Я дам такое поручение Министерству экономического развития вместе с Министерством по строительству, надо к этому привлечь и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию",- сказал Медведев.
По его словам, надо также утвердить стандарты качества городской среды и комплексного развития территорий. Он отметил, что в работе по улучшению городской среды надо обеспечить долгосрочную государственную поддержку.
"Если мы сейчас скажем: ладно, пусть это развивается просто на базе рыночных принципов, с учетом специфики нашей страны, ее гигантской территории, ну и если хотите отчасти и ментальности нашей, все это заглохнет. Развиваться не будет. Поэтому нужна долгосрочная государственная поддержка. Я с этим полностью согласен", - сказал Медведев.
Он отметил, что проект по благоустройству городов осуществляется на территории всей страны. Только в текущем году он затронет около 85 млн человек. "Это значит, что уже к концу текущего года должны быть благоустроены десятки тысяч дворов", - сказал глава правительства, отметив, что это беспрецедентная цифра.
При этом Медведев призвал в минимальном объеме привлекать средства граждан на благоустройство городской среды.
Он отметил, что горожане могут и лично участвовать в процессе реализации проекта благоустройства. При этом каждый регион сам определяет, какие возможности дать собственникам - "либо работать самим, как это было раньше, на субботнике, либо внести средства на счет организации, чтобы частично оплатить такие работы".
"Но ни в коем случае нельзя допускать перегибов, основной вклад должно на себя взять государство и, в случае необходимости, бизнес, создавая государственно-частное партнерство. Вклад же людей, которые живут на конкретной территории, должен быть очень разумным, минимально необходимым - просто для того, чтобы люди чувствовал себя хозяевами на территории. В противном случае мы просто отпугнем наших горожан, они подумают, что государство решило переложить на них все тяготы благоустройство дворов", - предостерег премьер-министр.
Он обратился к руководителям регионов с предложением установить такие пропорции в распределении расходов по благоустройству, "которые будут абсолютно сбалансированы и разумны, которые будут стимулировать привлечение граждан к этой работе - или деньгами, или трудовым участием". Медведев также подчеркнул, что благоустройство городской среды должно проходить под общественным контролем, "граждане нашей страны хотят быть причастны к переменам, которые происходят в их городе".