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ФАС предложит механизмы снижения цен на презервативы в III квартале

Экономика и бизнес
24 июля, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Сейчас служба анализирует ситуацию на этом рынке

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложит механизмы снижения цен на барьерные контрацептивы в третьем квартале, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

"В настоящий момент мы проводим анализ рынка барьерных контрацептивов с целью разработки механизмов снижения цен. Соответствующие предложения будут представлены в III квартале 2017 года", - цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова.

Накануне участники молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с жалобой по поводу высокой стоимости презервативов. Глава ведомства заявила, что начнет свой следующий день со звонка главе ФАС Игорю Артемьеву.

ФАС в мае 2017 года заявила о том, что приступила к оценке рынка презервативов. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ. В подготовке доклада о механизмах снижения цен "на медицинские изделия, применяемые в качестве барьерных контрацептивов" также участвуют Минпромторг России, Росздравнадзор и Минздрав.

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