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Минэнерго поддерживает перенос запуска ряда энергообъектов "Русгидро" на Дальнем Востоке

Экономика и бизнес
25 июля, 14:25 UTC+3 МОСКВА 25, июля. /ТАСС

"Русгидро" ведет в регионе строительство четырех энергообъектов: Якутской ГРЭС-2, Сахалинской ГРЭС-2, Благовещенской ТЭЦ и ТЭЦ в Хабаровском крае

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минэнерго РФ направило в правительство свои предложения в связи с переносом сроков ввода энергообъектов, которые "Русгидро" строит на Дальнем Востоке за федеральные средства. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

"Мы дали свое предложение в правительство", - сказал Кравченко. "Не всех объектов", - уточнил замминистра, отвечая на вопрос, поддерживает ли Минэнерго очередной перенос сроков ввода компанией "Русгидро" энергообъектов на Дальнем Востоке.

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В этом регионе "Русгидро" ведет строительство четырех энергообъектов: Якутской ГРЭС-2, Сахалинской ГРЭС-2, Благовещенской ТЭЦ и ТЭЦ в Хабаровском крае. Для этого компания в 2012 году получила из бюджета средства в виде дивидендов государственного "Роснефтегаза" на сумму 50 млрд рублей. К настоящему времени введена только Благовещенская ТЭЦ, другие три станции находятся на этапе строительства.

В июне глава "Русгидро" Николай Шульгинов сообщал, что компания немного задерживает ввод этих энергообъектов и направила в Минэнерго заявку на перенос сроков ввода.

Один раз сроки ввода станций на Дальнем Востоке уже были изменены. Так, например, ввод Якутской ГРЭС-2 был перенесен с 2015 на 2016 год, однако ввод станции в прошлом году так и не состоялся. Также на момент проведения проверки (22 февраля 2017 года) не был подписан акт фактического завершения строительства Благовещенской ТЭЦ, которая была введена в эксплуатацию в прошлом году. Как говорил ТАСС заместитель генерального директора "Русгидро" Владимир Маркин, причиной переноса сроков ввода Якутской ГРЭС-2 стала необходимость корректировки проекта - в него были внесены два дополнительных ресивера топливного газа. Компания сообщала, что ввод станции ожидается в сентябре этого года.

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