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Хакеры украли данные 400 тысяч клиентов банка UniCredit

Экономика и бизнес
26 июля, 14:08 UTC+3 РИМ РИМ 26, июля. /ТАСС

При этом счета пострадавших не были взломаны

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© EPA/MATTIA SEDDA

РИМ, 26 июля. /ТАСС/. Хакеры проникли в базу данных итальянского банка UniCredit ("Юникредит"), получив персональные данные 400 тыс. клиентов. Об этом сообщает в среду агентство ANSA со ссылкой на представителей финансового учреждения.

В то же время, уточнили в банке, счета этих людей не были взломаны, все сведения, позволяющие проводить операции по вкладам, защищены.

Это уже не первая атака хакеров на Unicredit. В прошлом году они пытались проникнуть в базу данных банка в сентябре - октябре, в этом - в июне - июле. Дело расследует прокуратура Милана.

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