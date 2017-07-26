Хакеры украли данные 400 тысяч клиентов банка UniCredit

РИМ, 26 июля. /ТАСС/. Хакеры проникли в базу данных итальянского банка UniCredit ("Юникредит"), получив персональные данные 400 тыс. клиентов. Об этом сообщает в среду агентство ANSA со ссылкой на представителей финансового учреждения.

В то же время, уточнили в банке, счета этих людей не были взломаны, все сведения, позволяющие проводить операции по вкладам, защищены.

Это уже не первая атака хакеров на Unicredit. В прошлом году они пытались проникнуть в базу данных банка в сентябре - октябре, в этом - в июне - июле. Дело расследует прокуратура Милана.