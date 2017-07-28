Путин проведет совещания с кабмином и постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещания с членами правительства и постоянными членами Совета безопасности.

Как сообщила пресс-служба Кремля, основной темой встречи с кабинетом министров "станет реализация экспортного потенциала сельского хозяйства". Будет рассмотрен и ряд актуальных текущих вопросов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнял, что в графике Путина на пятницу также значится "оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности".

Президент неоднократно подчеркивал успехи, которые в последнее время добилось отечественное сельское хозяйство. Так, рост отрасли по итогам 2016 года составил более 4 процентов.

Локомотивом роста АПК остается зерно. Как ранее отмечал глава Минсельхоза Александр Ткачев, экспорт зерна приносит 70% доходов в общем объеме сельскохозяйственного экспорта России. По его словам, в Минсельхозе считают, что "с учетом падения цен на нефть на первое место выходит производство зерна, зерно - это наша нефть". Среди перспективных экспортных позиций эксперты называют, например, кукурузу, сою, мед.