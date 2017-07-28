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Международный форум янтарной отрасли открывается под Калининградом

Экономика и бизнес
28 июля, 0:53 UTC+3 КАЛИНИНГРАД 28, июля. /ТАСС

В деловой программе форума, как ожидается, примут участие более тысячи делегатов от предприятий и органов власти

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КАЛИНИНГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Международный форум янтарной отрасли Amberforum-2017 откроется в пятницу в городе Светлогорске Калининградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Калининградского янтарного комбината, который выступает организатором форума.

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"28 июля в Театре эстрады "Янтарь-холл" города Светлогорска состоится торжественное открытие Второго международного форума янтарной отрасли", - сказали в пресс- службе.

Ожидается, что в деловой программе примут участие более тысячи делегатов от предприятий и органов власти. Программа включает несколько пленарных заседаний и круглых столов, посвященных развитию экономики, национальным брендам России, продвижению янтарной отрасли на мировом рынке и другим темам.

Основными спикерами форума станут директор департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ Павел Серватинский, председатель совета директоров Калининградского янтарного комбината Виталий Мащицкий, гендиректор комбината Михаил Зацепин, временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов, также выступят члены регионального правительства, руководители предприятий, ученые и общественные деятели.

Аукцион самородков

В рамках форума планируется проведение аукциона по продаже уникальных самородков янтаря - кусков минерала весом более тысячи граммов, добытых на месторождениях Калининградского янтарного комбината в период с 2011 по 2017 годы.

Самой высокой стартовой стоимостью будет обладать гладкий самородок янтаря без видимых посторонних включений, который добыт на Приморском месторождении региона в прошлом году. Он оценивается в 2,2 млн рублей и весит порядка 1,2 килограмма. На аукционе будет представлено еще около 30 самородков общей начальной стоимостью более 37 млн рублей.

О янтаре и комбинате

Янтарь является окаменевшей ископаемой смолой хвойных деревьев.

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Около 90% его мировых запасов находится около поселка Янтарный Калининградской области, из-за чего регион зачастую называют янтарным краем.

Калининградский янтарный комбинат был основан в 1947 году и обеспечивает до 65% добычи и промышленной переработки минерала, поступающего на мировой рынок на сегодняшний день. Предприятие входит в государственную корпорацию "Ростех". Ежегодно комбинат добывает около 300 тонн сырья, в ближайших планах, основанных на стратегии развития отрасли до 2025 года, увеличение объемов добычи янтаря-сырца до 500 тонн в год.

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