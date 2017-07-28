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Песков подтвердил, что Кремль не вмешивается в ситуацию вокруг банка "Югра"

Экономика и бизнес
28 июля, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ назвал Центробанк "независимым мегарегулятором"

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что Центральный банк отозвал лицензию у банка "Югра" после общей оценки ситуации. Он вновь подтвердил, что Кремль в это дело не вмешивается.

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"Центробанк, помимо того, что он занимается регулированием деятельности каждого отдельно взятого банка, он еще отвечает за стабильность финансовой системы страны в целом. Поэтому, безусловно, есть все основания полагать, что все принимаемые решения принимаются после общей оценки всей ситуации", - заявил журналистам представитель Кремля.

"Еще раз повторяем: мы никак не вмешиваемся в эту ситуацию и не даем оценки правильности или неправильности [решения ЦБ]. Это независимый мегарегулятор", - подчеркнул Песков.

ЦБ РФ отозвал с 28 июля лицензию у банка "Югра". По данным регулятора, бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнеса его бенефициаров за счет привлеченных средств физических лиц, деньги вкладчиков инвестировались в активы сомнительного качества.

Ситуация вокруг "Югры"

ЦБ РФ 10 июля назначил в банк "Югра" временную администрацию сроком на полгода (функции временной администрации выполняет АСВ) и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца, что по закону является страховым случаем.

Вклады в "Югре" на 1 июня оценивались в 180 млрд рублей, из них 169,2 млрд рублей застрахованы в АСВ. Это крупнейший страховой случай в истории.

19 июля - накануне начала выплат компенсаций вкладчикам банка "Югра" - Генпрокуратура направила протест, в котором потребовала отменить решения ЦБ о временной администрации и моратории. Также Генпрокуратура предупредила АСВ о недопустимости проведения страховых выплат вкладчикам "Югры". ЦБ настаивал на своей позиции в отношении банка и отправил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие законность своих действий.

Тем не менее, выплаты вкладчикам начались в установленный срок, 20 июля. По данным АСВ на 27 июля, возмещение получили 136,5 тыс. вкладчиков на сумму 109,9 млрд руб. (63,5% от общей суммы ответственности АСВ).

24 июля банк "Югра" подал иск в Арбитражный суд Москвы, оспаривая решения ЦБ о моратории и временной администрации. Заседание суда назначено на 15 августа.

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