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Замполпреда президента в ДФО: "мамонтовый" бизнес в Якутии нужно легализовать и развивать

Экономика и бизнес
28 июля, 16:18 UTC+3

Владимир Солодов подчеркнул необходимость облегчения процедуры сертификации для развития производства на внутреннем рынке

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ЯКУТСК, 28 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Изменения, позволяющие легализовать и отрегулировать добычу бивней мамонтов в Якутии, необходимо внести в федеральную нормативную базу для дальнейшего развития производства с акцентом на внутренний рынок, сообщил ТАСС заместитель полномочного представителя президента в ДФО Владимир Солодов.

"По итогам совещания, которое было сегодня проведено в Якутске, решили внести изменения и привести в соответствие федеральные законы, чтобы легализовать мамонтовый бизнес республики и правильно урегулировать этот процесс", - сказал он.

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Для жителей арктических районов Якутии, где имеются мамонтовые кладбища, добыча бивней - единственный способ заработать деньги. Но помимо жителей Севера за добычей бивней приезжают посредники, которые потом перепродают бивни за рубеж, в основном в Китай, цена одного кг бивня оценивается в среднем 65-75 тыс. рублей при том, что вес бивней несколько тонн.

Солодов отметил, что необходимо облегчить процедуру сертификации. "В ближайшее время будет разработана "дорожная карта", будем развивать производство, сделав акцент на внутренний рынок. Совместно с учеными, добытчиками бивней, представителями надзорных органов будут выработаны конкретные предложения по развитию этого направления", - сказал он.

По словам главы республики Егора Борисова, "бизнес на мамонтовой фауне нужно взять под контроль государства".

"Якутия очень богата мамонтовой фауной - 80% мирового запаса находится в республике. Но этот бизнес криминализован, каждый год контрабандным путем вывозятся мамонтовые бивни за пределы региона, людей убивают. Поэтому необходимо урегулировать законодательство и взять под контроль государства этот бизнес", - сказал Борисов.

Бренд Якутии

Солодов отметил, что мамонтовая фауна является брендом Якутии. "Если правильно организовать туризм вокруг этих артефактов, то можно на этом зарабатывать не меньше, чем на добыче бивней. Богатство Якутии должно приносить доход бюджету и делать людей богаче, а не уходить за пределы республики", - подчеркнул замполпреда.

Добыча мамонтовых бивней нуждается в законодательном урегулировании на федеральном уровне, так как ущерб от незаконной добычи составляет более 1 млрд рублей в год, по данным ученых.

Власти Якутии на протяжении нескольких лет добиваются принятия либо нового закона "О мамонтовой фауне", либо внесения изменений в федеральный закон "О недрах", который на данный момент регулирует эту сферу.

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